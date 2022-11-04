Qualcomm hisseleri, yonga üreticisinin çevrimiçi mali dördüncü çeyrek kazançları bildirmesinin ancak ilk çeyrekte zayıf rehberlik sunmasının ardından çarşamba günü genişletilmiş işlemlerde %7 düştü. Qualcomm ayrıca mevcut çeyreğin başında işe alımları dondurduğunu söyledi.

İşte şirketin nasıl yaptığı:

Kazanç: Analistler tarafından beklendiği gibi hisse başına 3,13 dolar.

Gelir: Analistler tarafından beklenilen 11,37 milyar dolara karşılık 11.39 milyar dolar.

Yapılan açıklamaya göre, genel gelir 25 Eylül’de sona eren çeyrekte yıllık bazda %22 arttı. Bununla birlikte, yönlendirmeyle ilgili olarak Qualcomm, mali birinci çeyrekte 9,2 milyar ila 10 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,25 ila 2,45 dolar arasında düzeltilmiş kazanç çağrısında bulundu. Refinitiv tarafından yapılan ankete katılan analistler, hisse başına 3,42 dolar ve 12,02 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Qualcomm, “Makroekonomik ortamın neden olduğu belirsizlik göz önüne alındığında, 2022 yılı 3G/4G/5G telefon hacimleri için kılavuzumuzu, yıldan yıla orta tek haneli yüzde düşüşten, düşük çift haneli yüzde düşüşe güncelliyoruz. Yarı iletken endüstrisinde talepteki hızlı bozulma ve arz kısıtlamalarının hafifletilmesi, kanal envanterinin yükselmesine neden oldu.” dedi.

Kategorilere göre düşüşler

Akıllı telefon yongaları, radyo frekansı ön uç bileşenleri, otomotiv yongaları ve nesnelerin interneti cihazlarını içeren Qualcomm CDMA Technologies veya QCT kategorisindeki gelir toplam 9,9 milyar doları buldu.

QCT segmentinde, cep telefonlarından elde edilen gelir %40 artarak 6,57 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv yongaları yıllık bazda %58 artarak 427 milyon dolara ulaştı.

Qualcomm’un bağlı cihazlar için düşük güçlü yongalar üreten IoT işi %24 büyüyerek 1,92 milyar dolara ulaştı.

RF ön uç yongaları ise %20 düşüşle 992 milyon dolara düştü.

5G ve şirketin yaptığı diğer teknolojilerle ilgili lisans ücretlerinden oluşan diğer büyük Qualcomm birimi Qualcomm Teknoloji Lisansı veya QTL, %8 artışla 1,44 milyar dolar gelir üretti.

Çarşamba günü yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede CEO Cristiano Amon, yarı iletken endüstrisinin “bağışık olmadığımız” makroekonomik karşı rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayrıca, şirketin zaten bir işe alım dondurması uyguladığını ve gerektiğinde işletme giderlerinde daha fazla kısma yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Amon, “Kısa vadeli rüzgarları yönetmek için güçlü bir konumdayız.” dedi. CEO ayrıca görüşme sırasında şirketin “geçici bir döngüsel envanter düşüşü” ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Çeyrek boyunca Qualcomm, Samsung ile 2030 yılına kadar patent lisans anlaşmasını uzattığını söyledi. Qualcomm’un kullandığı yonga mimarilerini sağlayan Arm, lisans anlaşmalarının ihlali ve ticari marka ihlali nedeniyle Qualcomm’a dava açtı.

Mesai sonrası hareketine rağmen, Qualcomm hisseleri bu yıl şimdiye kadar %37 düşerken, daha geniş S&P 500 endeksi aynı dönemde %20 düştü.