Qualcomm, Adreno Turbo’yu bugün tanıtacak!

Qualcomm‘un resmi Weibo sayfasından beklenmedik bilgiler gelmeye başladı. Bir işlemcinin, bir telefonun içinde göründüğü poster bunlardan biri.

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Qualcomm ne duyuracak?

Şirketin, bugün oyunla ilişkili yapacağı duyuruda, Huawei‘nin geçen günlerde duyurduğu GPU Turbo‘suna rakip bir teknoloji duyurması bekleniyor.

Huawei‘nin optimizasyonuna benzer şekilde; Qualcomm‘un işlemcilerinin de daha serin, daha verimli ve daha yüksek frame ratelerle daha iyi bir oynanış sunması bekleniyor.

Şirketin yeni bir işlemci tanıtması da beklenebilir. Ama bilgilerin sadece Çin‘den gelmesi bu ihtimali düşürüyor.