Samsung yeni GPU mimarisini tamamlamış olabilir

Samsung yeni GPU mimarisini tamamlamış olabilir

25 Temmuz, 2018 Akıllı Telefonlar, Genel 0 yorumlar

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Ay başında gelen iddialara göre Samsung, yeni GPU mimarisini fiyatlarını uygun tutmak adına bütçe dostu cihazlarında kullanabilir analizi yapılıyordu. Gelen yeni bilgilere göre ise Samsung, kendi geliştirdiği bu GPU’yu hem amiral gemilerinin içinde olduğu mobil platformlarda hem de süper bilgisayarlarda kullanabilir.

Samsung, Exynos yongalarına kendi GPU’sunu koyacak

Jon Peddie yayınladığı analizinde bu GPU mimarisinin çok başarılı olduğunu söyledi. Hatta Samsung yeni GPU mimarisini amiral gemilerinde bile kullanılabilecek bir olgunluğa getirmiş olabilir. Yükselen mobil pazarında, Apple’ın kendi mimarisini geliştirmesinin ardından Samsung’un da aynı hamleyi yapacağı bekleniyordu. Bu açıdan bir sonraki SoC olan Exynos 9820 üzerinde bu mimariyi barındıran bir GPU gelmesi beklense de ilk dedikodulara göre Samsung bir süre daha Mali-G76 ile devam edebilir.

Samsung’un GPU ekibinin başında olduğu düşünülen Dr. Chien-Ping Lu

Şu anda Güney Koreli devin bu konuda nasıl bir tavır alacağı belli değil ancak hem Nvidia’dan yapılan transferler hem de birden fazla kaynaktan gelen iddialara göre Samsung’un bu mimariyi tamamlamış olabileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan eğer Samsung bu mimariyi lisanslayarak satmaya kalkışırsa Qualcomm ile olan rekabeti de iyiden iyiye artabilir.

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