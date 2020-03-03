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QCY T5 inceleme: Uygun fiyatıyla alınır mı?
QCY T5 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklık seçeneklerinden biri olan modele yakından bakıyoruz. Bakalım fiyatı ve özellikleriyle ürün bizlere neler sunuyor?
Bu incelemeyi gerçekleştirmemiz için bize ürünü gönderen izleyenimiz Selahattin Şekerci’ye çok teşekkür ederiz.
QCY T5 inceleme
Ürünün fiyatına baktığımızda Türkiye’de satan yerler ortalama 180 TL civarına, yurtdışında ise 130 TL’den 180 TL’ye kadar değişen fiyatlar görüyoruz. Modeli satın aldığınızda şarj kutusu, kablo ve farklı boyutlarda kulaklık silikonu kutudan çıkıyor.
Tasarım noktasında aşağıya doğru uzayan bir tasarımda olmasına rağmen kulaklık silikonuna sahip olduğu için kulakta konforlu durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerinde her ne kadar dokunmatik panel olsa da, bu panelin hassasiyetini ve çalışma kararlılığını pek beğenmedik. Ayrıca müzik dinlerken son ses seviyesinde bir nebze de olsa sesin dışarıya iletildiğini belirtelim.
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan QCY T5 modelinde IPX4 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Yaptığımız testlerde video ve oyunlarda gecikme çok çok az, Çin kaynaklı uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklıklarda benim gördüğüz en başarılılarından bir tanesi diyebiliriz.
Ses performansı konusunda ise fiyatına oranla makul bir performans görsek de, sesin biraz mekanik olduğunu ve bass seslerin pek duyulmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak ses seviyesi anlamında kullanıcıları tatmin edecek seviyelere çıktığını da söylemek gerek. Son olarak kulaklıkların kendisinde 40 mAh, kutuda ise 380 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu değerlerle tek şarjda 5 saate kadar, kutuyla birlikte toplamda 25 saate kadar bir pil ömrü sunuluyor.
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Oppo Enco Free ve Enco W31 kulaklıkları tanıtıldı!
OPPO yeni nesil kablosuz kulaklıkları olan Enco Free ve Enco W31 modellerini tanıttı. Çinli şirket, tam kablosuz kulaklık pazarına iki ürün ile iddialı bir giriş yaptı.
Şirket, Çin’de büyük satış başarısı yakalayan OPPO Reno 3 Pro modelinin 4G destekli modelini de satışa sundu. OPPO’nun yeni akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte duyurduğu diğer ürünleri ise kablosuz kulaklıkları oldu.
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Oppo Enco Free
Oppo, yaklaşık iki ay önce yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G ile birlikte “Oppo Enco Free” adını verdiği kablosuz kulaklık modelini de tanıtmıştı. Tasarımı itibarıyla Apple AirPods’a oldukça benzeyen kulaklık, buna rağmen kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.
Enco Free, Bluetooth 5.0 ve Android ve iOS desteğinin yanı sıra çift manyetik devre ve daha iyi ses için bir FPC kolu bulunan 13.4 mm dinamik hoparlörlerle birlikte geliyor. Firma, Enco Free’nin stüdyo kalitesinde dinleme deneyimi sunduğunu iddia ediliyor. Kulaklıklar 4.6 gram ile rakiplerine yakın bir ağırlık sunuyor.
Enco Free, kulaklıklarla ve şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar müzik keyfi sunacağını ifade ediyor. 31 Aralık’ta Çin’de satışa sunulan Oppo Enco Free, 7.990 rupi’lik bir fiyat etiketine sahip.
Oppo Enco W31
Enco W31 olarak isimlendirilen kulaklık uygun fiyatlı oluşu ile dikkat çekiyor. Android ve iOS sistemi ile tam uyumlu olarak çalışan kulaklık düşük gecikme süresi ile dikkat çekiyor. Kullanıcı içi yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunan model ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre Enco W31, iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofona ve çevresel gürültü engelleme algoritmasına da sahip. Farklı ses modlarında çalışabilen Enco W31, istenildiğinde yüksek bass imkanı da sağlıyor.
Oppo’nun bugün itibarıyla duyurduğu ve 6 Mart itibarıyla da Hindistan’da satışa sunacağı yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ise 4.499 rupi olarak belirlenmiş durumda.
Son olarak OPPO’nun tanıtmış olduğu kablosuz kulakların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.
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Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth kulaklık incelemesi
Anker Soundcore Life Q10 modeli fiyatının çok üstünde bir kaliteye ve performansa sahip. Hatta bizce giriş sınıfında fiyatlandırılmış ama aslında üst düzey bir kulaklık. Gelin neden böyle düşündüğümüzü açıklayalım.
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Anker Soundcore Life Q10 neden bu kadar iyi?
- Cihaz Hi-Res Audio yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip. Bu sertifikaya sahip ürünler genelde markaların üst sınıf kulaklıkları oluyorlar. Anker burada Life Q10 modeli için bu sertifikayı alabilmiş. Ses kalitesine baktığınız zaman da gerçekten bu sertifikayı hak ettiğini anlıyorsunuz zaten.
- Pil ömrü çok başarılı. Anker cihazın tam şarjda 60 saatlik kullanım süresi sunabileceğini söylüyor. Fakat 60 saatlik kullanım süresine erişmek için cihazı %60 ses seviyesinde Bass Up modu kapalıyken kullanmanız gerektiğini belirtmişler. Biz 60 saatlik kullanım süresini yakalayamadık. Peki teorik veri bir yana pratikteki kullanım değeri kaç saat derseniz bizim kullanımımızda 40-45 saatlik kullanım süresini cihaz rahatça çıkardı. Biz bu değerlere ulaşırken sesi yüksek seviyelerde kullandığımızı ve Bass Up modunu sık sık açtığımızı da belirtelim. Özetle cihazın pil ömrü müthiş.
- Anker Soundcore Life Q10 ağır olmasına rağmen konforlu. Kulaklık pedleri yumuşacık ve kulağı iyi sarıyor. Bu aynı zamanda güzel bir yalıtım sağlıyor. Fakat spor için kullanacaksanız tavsiye etmem çünkü içindeki büyük bataryalardan dolayı cihaz biraz ağır. Bu da spor kullanımlarında rahatsızlık veriyor.
- Bluetooth 5.0 desteği olması ses senkronizasyonu ve kopmaların önüne geçmenizi sağlıyor. Üst seviye kulaklıklarda bile az görülen bir özellik olması cihazı bir adım daha öne çıkarıyor
- Anker 5 dakikalık hızlı şarjla cihazı 5 saat kullanabileceğinizi belirtiyor ama bizce bu veri çok tutarlı olmamakla beraber cihaz 5 dakikalık hızlı şarjla 90 dakika civarında bir kullanım sunuyor ve bu da gayet iyi bir veri.
- USB Type-C desteği ve Aux desteği. Giriş seviye kulaklıklarda genelde Micro USB desteği görürüz ve 3.5 mm desteği göremeyiz fakat Anker burada ikisini de kullanıcılara sunmuş.
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Cihaz tam bir bass canavarı!
- Gelelim Anker Soundcore Life Q10 için en önemli özelliğe; “Bass”. Evet yanlış duymadınız cihaz tam bir bass canavarı. 40 mm’lik sürücüler aşırı doygun basslara sahip. Eğer yoğun basslardan hoşlanıyorsanız bu cihaz tam da size göre. Bass Up modunu aktif etmeseniz bile standart haldeki basslar çok iyi. Bass Up modunu aktif ederseniz tizler ve midler biraz altta kalıyor; ama bassların tadına doya doya varabiliyorsunuz. Hatta biz cihazın bass konusundaki tam kabiliyetini görebilmek için bass ağırlıklı şarkıları Bass Up modu açıkken, ekolayzerda bassları en üst düzeye alıp sesi de sonuna kadar açarak denedik. Sonuç inanılmazdı; cihaz tam bir subwoofer gibi kafanızda titriyor ve adeta beyninizin içini basslarla titretiyor diyebilirim. Evet bass, bass ve bass bu cihazın en önemli 3 özelliği.
- Fiyat konusunda ise cihazın fiyatı sunduğu özelliklerin yanında gerçekten çok uygun. İndirim dönemlerinde 200 TL bandına inebiliyor. Cihazı 200 – 300 TL aralığında indirimli olarak yakalarsanız ve bass seviyorsanız mutlaka alın. Normal dönemlerde ise 300 – 450 TL aralığında bulunuyor. Bu özeliklere sahip bir cihaz için 1000 TL civarında bir bütçe ayırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Anker Soundcore Life Q10 fiyat ve performans oranı olarak mükemmel bir konumda. Bizim cihaza puanımız 10 üzerinden 9 puan.
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Hareket edebilen, gece görüşlü güvenlik kamerası: TP-Link Tapo C200
TP-Link Tapo C200 inceleme videomuzda, pan/tilt özelliğine sahip akıllı güvenlik kamerasını inceledik.
TP-Link Tapo C200 inceleme
Ürünün kurulum aşaması oldukça basit. Zira tek yapmanız gereken kamerayı fişe takmak ve Tapo uygulaması üzerinden bağlantıyı gerçekleştirmek. Bu aşamadan sonra ürün kullanıma hazır hale geliyor.
Ev güvenliği, çocuğunuzu veya evcil hayvanınızı izleme gibi ihtiyaçlar için üretilen model, bugün yaklaşık 250 TL fiyatla satılıyor. Modelin en önemli özelliklerinden biri, uygulama üzerinden pan ve tilt hareketlerini yapabiliyor olması. Bu sayede uygulama üzerinden kameranın baktığı açığı sağa ve sola değiştirebildiğiniz gibi aşağı veya yukarı da hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde hem mikrofon hem de hoparlör bulunduğundan, görüntünün yanı sıra sesli iletişim de kurabiliyor.
TP-Link Tapo C200, Full HD görüntü sağlayabilen kamerasıyla bugüne kadar gördüğümüz ev güvenlik kamerası modelleri arasında en başarılı görüntü veren modellerden bir tanesi. Ayrıca gece görüşü özelliği sayesinde, tamamen karanlık bir ortamı bile çok net görebiliyorsunuz. Tabii ki uygulama üzerinden hareket algılama özelliğini devreye sokarak, hareket algılandığında telefonunuza uyarı gelmesini sağlayabiliyorsunuz.