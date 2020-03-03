QCY T5 inceleme: Uygun fiyatıyla alınır mı?

QCY T5 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklık seçeneklerinden biri olan modele yakından bakıyoruz. Bakalım fiyatı ve özellikleriyle ürün bizlere neler sunuyor?

Bu incelemeyi gerçekleştirmemiz için bize ürünü gönderen izleyenimiz Selahattin Şekerci’ye çok teşekkür ederiz.

QCY T5 inceleme

Ürünün fiyatına baktığımızda Türkiye’de satan yerler ortalama 180 TL civarına, yurtdışında ise 130 TL’den 180 TL’ye kadar değişen fiyatlar görüyoruz. Modeli satın aldığınızda şarj kutusu, kablo ve farklı boyutlarda kulaklık silikonu kutudan çıkıyor.

Tasarım noktasında aşağıya doğru uzayan bir tasarımda olmasına rağmen kulaklık silikonuna sahip olduğu için kulakta konforlu durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerinde her ne kadar dokunmatik panel olsa da, bu panelin hassasiyetini ve çalışma kararlılığını pek beğenmedik. Ayrıca müzik dinlerken son ses seviyesinde bir nebze de olsa sesin dışarıya iletildiğini belirtelim.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan QCY T5 modelinde IPX4 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Yaptığımız testlerde video ve oyunlarda gecikme çok çok az, Çin kaynaklı uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklıklarda benim gördüğüz en başarılılarından bir tanesi diyebiliriz.

Ses performansı konusunda ise fiyatına oranla makul bir performans görsek de, sesin biraz mekanik olduğunu ve bass seslerin pek duyulmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak ses seviyesi anlamında kullanıcıları tatmin edecek seviyelere çıktığını da söylemek gerek. Son olarak kulaklıkların kendisinde 40 mAh, kutuda ise 380 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu değerlerle tek şarjda 5 saate kadar, kutuyla birlikte toplamda 25 saate kadar bir pil ömrü sunuluyor.