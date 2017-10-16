PUBG’ye Yeni Harita Geliyor!

Son dönemlerin en popüler oyunu haline gelen PUBG, yeni haritasına ait görselleri yayımladı.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, ya da daha yaygın adı ile PUBG olarak bilinen yapım, son dönemde PC oyuncularını domine ederek en fazla oynanan oyun haline geldi. Şu anda anlık 2 milyon oyuncu sayısını aşan oyunda bir yeni harita daha geliyor. Şu anda tek olan haritanın yanına eklenecek birkaç haritadan ilki olan ve kurak, çöl temalı bölge, oyunculara farklılık katacak gibi görünüyor.

Yine dağlık arazi ile kaçış ve saklanmaları kolaylaştıracak gibi görünen oyunun haritası, Meksika çöllerinden ilham alınarak hazırlanmış. Bakalım bu güzel haritanın yanı sıra gelecek olan yeni haritalar nasıl olacak.