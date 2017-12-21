PUBG Steam’de Tam Sürüm Olarak Yayımlandı!

Uzunca süredir erken erişim olarak milyonlarca oyuncu tarafından deneyimlenen PUBG, Steam’de 1.0 tam sürümü ile yayımlandı.

Bu yılın Mart ayında erken erişim olarak ortaya çıkan PUBG, ya da tam adıyla Playerunknown’s Battlegrounds, 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle tam sürüme, yani 1.0 sürümüne güncellenmiş oldu. Mart-Aralık ayı arasında 30 milyona yakın satan PUBG, birçok erken erişim oyununa göre yaklaşık 10 ay içerisinde erken erişimden çıkmış oldu.

Şimdiye kadar herkesin bildiği Erangel’in yanı sıra çöl haritası olan Miramar’ın da eklendiği oyun, aynı zamanda artık oyun tekrarlarını kaydetmenize de olanak tanıyor. DP-28, AUG A3, R45, Win94 gibi silahların da eklendiği oyun, Van, Pick-up ve Aquarail tarzı araçları da eklemiş oldu.

Oyun içerisinde hasar verme oranlarını da düzenleyen PUBG, silahın ateşlenme mesafesi, kurşunun denk geldiği bölge ve ateş edilen silah gibi etmenler ışığında zarar verecek şekilde düzenlenmesini ve daha gerçekçi olmasını sağlamış. Son olarak İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Çince dillerini de oyuna eklendiğini belirtelim.

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