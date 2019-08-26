Playstore yeni nesil yarış oyunları NFS: Heat ve GRID ön siparişe açtı!

Playstore bu yılın en merak edilen yarış oyunlarından NFS: Heat ve GRID’i ön siparişe avantajlarıyla beraber açtı.

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Türk Telekom’un dijital oyunları sattığı platformu Playstore 2019 yılının en merak edilen yarış oyunlarından NFS: Heat ve GRID’i ön siparişe açtı. Need for Speed dünyasının yeni duyurulan son oyunu NFS: Heat macerayı farklı boyutlara taşırken GRID’in son oyunu da motorspor severlere kendi hikayesini yaratma imkanı sağlayacak.

NFS: Heat’i Playstore üzerinden ön siparişle almanız halinde her motorspor severlerin gözdesi konumundaki Mitsubishi Lancer Evolution X K.S Edition hediyesine sahip olacakken oyunun ön sipariş fiyatı ise 360 TL olarak belirlenmiş. GRID’de ise Formula 1 efsanelerinden ve aynı zamanda Le Mans yarışı kazanmayı başaran efsane pilotlardan Fernando Alonso’nun yarış danışmanı olarak oyunda yer almasını sağlayabilirler. GRID’in ise 79 TL gibi oldukça uygun fiyatla ön siparişte olduğunu belirtelim.

Playstore diğer platformlardan farklı olarak Türk Telekom abonelerine faturaya ek 12 ay taksit imkanı da sağlıyor.