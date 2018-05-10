PUBG Mobile artık resmi bir emülatör sayesinde PC’nizde çalışıyor

Eğer PUBG oynamaktan zevk alıyorsanız, oyunun mobil sürümünü artık Tencent’in resmi emülatöründen klavye ve farenizle birlikte oynayabilirsiniz.

PUBG emülatöründe herhangi bir sıkıntı yok

Çinli oyun yayıncısı, PC için resmi bir Android emilatörü piyasaya sürdü. Bu emülatörle birlikte PUBG’nin mobil sürümünü klavye ve farenizle daha hassas bir şekilde oynayabileceksiniz. Ancak oyun içinde haksız rekabetin yaşanmasını önlemek için emülatörü kullanan kullanıcılar birbirleri ile oyun içinde eşleştirilecek. Bu nedenle emülatör üzerinden oynayan oyuncular Android telefonlarıyla oynayanlara karşı üstünlük kurması da engellenmiş olacak.

Oyun içinde grafik seçenekleri olarak 720p, 1080p ve Ultra HD 2K çözünürlükleri yer alıyor. Donanımınızın el verdiği şekilde bunlardan herhangi birini seçerek oynayabilirsiniz. Tabi en yüksek grafik ayarlarında oyunu oynamak için en az GTX 1060 seviyesinde ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Emülatörü kurup oyunu oynamaya başlayanlar, oyunun düzgün çalıştığını ve hiçbir sıkıntısının olmadığını belirtiyor.

Oyunun Android sürümünde olduğu gibi ekran tuşları emülatör içinde de görünüyor. Eğer siz de PC mülatörü buradan indirebilirsiniz.