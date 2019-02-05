PUBG Lite için UCUZ VPN: Pingbooster (VİDEO)

Videoda sözünü ettiğimiz VPN servisi Pingbooster: https://www.pingbooster.com/?a=HWP

Üye olduktan sonra Promo Code bölümüne “HWP” yazan takipçilerimiz, 1 günlük VPN hizmetine tamamen ücretsiz sahip olabiliyor.

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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde PUBG Lite sürümü Beta olarak kullanıma açıldı. Steam’de yer alan PUBG’nin düşük sistemlerde dahi çalışabilen ve ücretsiz olan sürümü PUBG Lite, şu anda sadece Tayland’daki kullanıcılar için açık. Ancak ülkemizden de Tayland’da sunucusu olan bir VPN servisini kullanarak oyunu oynayabilmek mümkün. Bu noktada ücretsiz VPN seçenekleri hem çok sınırlı hem de ciddi ping sorunları yaşatabiliyor. O nedenle bu videomuzda uygun fiyatlı bir VPN seçeneği olan Pingbooster sponsorluğunda PUGB Lite oynadık.

Pingbooster VPN servisi neler sunuyor?

Birçok farklı ülkede sunucusu yer alan Pingbooster, PUBG Lite için Tayland merkezli toplam 16 farklı sunucu desteği sunuyor. Böylece yoğunluktan dolayı herhangi bir ping sorunu yaşarsanız, farklı sunucuları deneyerek daha iyi bir bağlantıya sahip olabiliyorsunuz.

Üyelik seçenekleri aylık 3.99 dolar, üç aylık 10.99 dolar, altı aylık 19.99 dolar ve bir yıllık ise 35.99 dolar olarak sıralanıyor. Servisi satın aldığınızda sınırsız sunucu değişimi, optimize edilmiş VPN sunucularına erişim ve 100’den fazla online oyun desteğine sahip oluyorsunuz.