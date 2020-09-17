Oyun
PS5 aksesuarlarının fiyatları açıklandı!
Sony, dün akşam yeni nesil konsolu Playstation 5 için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte PS5 oyunları gösterilirken konsolun fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Etkinliğin ardından Sony, PS5 aksesuarlarının fiyatlarını açıkladı.
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Ps5 aksesuarlarının fiyatları ne kadar?
Sony yeni nesil konsoluyla birlikte önceki nesle benzer şekilde bir dizi farklı aksesuar da tanıttı. Bu aksesuarlar: yeni nesil kontrolcü Dualsense, iki kontrolcüyü şarj etmeyi sağlayan DualSense şarj istasyonu, çevresel ses destekli Pulse 3D kablosuz kulaklık, çift 1080p kameraya sahip HD kamera ve Playstation 5 uzaktan kumandası. Bu aksesuarların başında gelen, haptic titreşimli geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları gibi dikkat çekici yeniliklerle gelen Dualsense fiyatı 69,99 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla çevirdiğimizde vergiler hariç 525 TL civarı bir fiyata denk geliyor. Önceki neslin kontrolcüsü DualShock 4’ün fiyatı ise 59.99 dolardı, 10 dolarlık bir zam söz konusu.
3D çevresel ses destekli ve düşük gecikme süresi vaat eden 3D Pulse kablosuz kulaklığın fiyatı 99,99 dolar. Çift 1080p kameraya sahip HD Kamera 59,99 dolar. Aynı anda iki konrolcüyü şarj etme imkanı sunan DualSense şarj istasyonu 29,99 dolar. Playstation 5 uzaktan kumandanın fiyatı ise 29,99 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla çevirdiğimizde vergiler hariç PS5 aksesuarlarının fiyatları sırasıyla 750 TL, 450 TL, 225 TL, 225 TL oluyor.
Oyun
PlayStation 5 oyunlarına zam geliyor!
PlayStation 5 oyunlarına ne yazık ki zam geliyor. Yeni nesil konsollara çıkacak oyunlar 70 dolar ve 80 euro üzerinden fiyatlanacak.
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PlayStation 5 oyunları, Amerika’da 70 dolar, Avrupa’da 80 euro!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki en hareketli günleri yaşanırken, yeni nesil konsollarda artık her detayı ile karşımıza çıktı. Bu rekabetteki en önemli yarışmacılardan Sony de dün yaptığı etkinlik ile birlikte, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için yeni duyurularda bulundu. Fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde satışa çıkmış olacak. Ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler, oyuncuların pek hoşuna gidecek gibi gözükmüyor. Şöyle ki artık yeni nesil konsol için çıkan oyunlar, ABD sınırları içerisinde 70 dolardan satılacak iken, Avrupa sınırlarında 80 euro fiyat etiketine sahip olacak. Dün yapılan etkinlikte gösterilen oyunların fiyatları üzerinden ortaya çıkan bu gelişme karşısında bazı oyuncular ise oldukça mutsuz.
Özellikle bizim gibi kurun dalgalı olduğu ülkeler ise bu durumdan daha olumsuz etkilere sahip olacak. Hali hazırda 500 TL‘lik oyunların mevcut konsollarda görüldüğü şu günlerde, yeni nesil oyun fiyatları ekonomik olarak oldukça yıpratıcı olacak. Normal ve dijital olmak üzere iki ürün ile bizleri karşılayacak PlayStation 5, 499 dolar ve 399 dolarlık fiyat etiketlerine sahip. Ancak son yaşanan fiyat artışından sonra, dijital sürüme olan ilgi azalmaya başlamış gibi gözüküyor. Bakalım oyuncuların tepkisine neden olan bu gelişmenin ardından herhangi bir adım atılacak mı bekleyip göreceğiz.
Oyun
Devil May Cry 5 Special Edition, 120 FPS oynanabilecek!
Playstation 5’in çıkışıyla beraber oynanabilir olacak olan Devil May Cry 5 Special Edition için Capcom’dan açıklama geldi. DMC 5 Special Edition konsolda 120 FPS moduna sahip olacak.
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Oyunculara 4K ve 120 FPS seçeneği sunulacak
Yeni nesil cihaz ve konsollarla gelen 4K çözünürlük seçeniğiyle beraber birçok kullanıcı artık yüksek kare hızlarını da görmek istiyor. Capcom ise oyuncuların taleplerini dinleyerek 2019 yılında çıkmış olan DMC5 serisinin özel versiyonunda bir 120fps modu bulunacağını açıkladı. Devil May Cry 5 Special Edition’da oyuncular 4K çözünürlük ile 120fps arasında tercih yapabilecekler. Kombolarıyla ünlü DMC 5, 120fps desteğiyle beraber görsel olarak daha tatminkar olacak.
Devil May Cry 5, yeni modlarla geliyor
Yaptığı açıklamalarda Capcom, Playstation 5 ile beraber oyunun kazanacağı bir diğer özellikten de bahsetti. Playstation 5 serisiyle beraber gelecek olan ışın izleme teknolojisinden faydalanacak DMC5, daha iyi grafikler ve görsel deneyim sunabilecek. Ayrıca Playstation 5’in donanımsal özelliklerinden sonuna kadar yararlanan Capcom, oyuna 1,2 kat daha hızlı oynanabilen bir Turbo Modu da ekliyor. Playstation 5’in donanımsal özellikleriyle beraber mümkün olduğu ifade edilen Legendary Dark Knight moduyla beraber ise her seferinde bir öncekinden daha fazla düşmanla karşılaşıyorsunuz.
‘Vergil’ karakteri artık oynanabilir
Uzun yıllardır oyuncular tarafından oynanabilir bir karakter olması istenen ‘Vergil’, DMC 5 Special Edition ile beraber nihayet oynanabilir oluyor. PS5 almayacak ve halihazırda bulunan konsolunda ‘Vergil’ karakterini deneyimlemek isteyecek olan oyuncular için ise DLC ücreti 6$ olacak.
Devil May Cry 5 Special Edition Xbox’a da gelecek
Capcom’dan Matt Walker, DMC 5 Special Edition’ın yalnızca PS5 ile değil Xbox konsollarda da geleceğini aktardı. Xbox konsollar için de çalışan Capcom, ışın izleme teknolojisinin de Xbox cihazlara indirilebilir güncellemeyle beraber verileceğini belirtiyor.
Haber
Call of Duty: Black Ops Cold War’dan Trabzon temalı oynanış videosu geldi
Bir süredir hem tanıtımıyla hem de ülkemizde geçecek olan kısmıyla büyük ses getiren Call of Duty: Black Ops Cold War’dan, Trabzon temalı bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 5 etkinliği kapsamında gösterilen oynanış videosu birçok oyun mekaniğini gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım videosunda Trabzon ilimize ait bazı detayların keşfedildiği yapım yıllar sonra gelen hikaye modu ile birlikte oyuncular cephesinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle PS5 etkinliği kapsamında Trabzon ilimizde geçen kısmın gösterilmesi hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. Sovyet Rusya, Vietnam ve Doğu Berlin gibi soğuk savaş ülkelerinin de yer aldığı yapıma ait video oyuncular arasında büyük bir övgü topladı.
Trabzon’da geçen Cold War oynanış videosu
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Videoda görüldüğü kadarıyla yeni silah mekaniklerinin yanı sıra, birçok oynanış elementi de Cold War ile birlikte COD evrenine giriş yapıyor. Ek olarak yapım, 1980’li yılları ve o zamanın kargaşasını konu alacak. Ülkemiz için açıklanan satış fiyatlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyun 13 Kasım itibariyle çıkış yapacak. Çıkışından önce PlayStation kullanıcıları için özel olarak bir testin gerçekleştirileceği de bilinmekte.