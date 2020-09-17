PS5 aksesuarlarının fiyatları açıklandı!

Playstation 5’in çıkışıyla beraber oynanabilir olacak olan Devil May Cry 5 Special Edition için Capcom’dan açıklama geldi. DMC 5 Special Edition konsolda 120 FPS moduna sahip olacak.

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Oyunculara 4K ve 120 FPS seçeneği sunulacak

Yeni nesil cihaz ve konsollarla gelen 4K çözünürlük seçeniğiyle beraber birçok kullanıcı artık yüksek kare hızlarını da görmek istiyor. Capcom ise oyuncuların taleplerini dinleyerek 2019 yılında çıkmış olan DMC5 serisinin özel versiyonunda bir 120fps modu bulunacağını açıkladı. Devil May Cry 5 Special Edition’da oyuncular 4K çözünürlük ile 120fps arasında tercih yapabilecekler. Kombolarıyla ünlü DMC 5, 120fps desteğiyle beraber görsel olarak daha tatminkar olacak.

Devil May Cry 5, yeni modlarla geliyor

Yaptığı açıklamalarda Capcom, Playstation 5 ile beraber oyunun kazanacağı bir diğer özellikten de bahsetti. Playstation 5 serisiyle beraber gelecek olan ışın izleme teknolojisinden faydalanacak DMC5, daha iyi grafikler ve görsel deneyim sunabilecek. Ayrıca Playstation 5’in donanımsal özelliklerinden sonuna kadar yararlanan Capcom, oyuna 1,2 kat daha hızlı oynanabilen bir Turbo Modu da ekliyor. Playstation 5’in donanımsal özellikleriyle beraber mümkün olduğu ifade edilen Legendary Dark Knight moduyla beraber ise her seferinde bir öncekinden daha fazla düşmanla karşılaşıyorsunuz.

‘Vergil’ karakteri artık oynanabilir

Uzun yıllardır oyuncular tarafından oynanabilir bir karakter olması istenen ‘Vergil’, DMC 5 Special Edition ile beraber nihayet oynanabilir oluyor. PS5 almayacak ve halihazırda bulunan konsolunda ‘Vergil’ karakterini deneyimlemek isteyecek olan oyuncular için ise DLC ücreti 6$ olacak.

Devil May Cry 5 Special Edition Xbox’a da gelecek

Capcom’dan Matt Walker, DMC 5 Special Edition’ın yalnızca PS5 ile değil Xbox konsollarda da geleceğini aktardı. Xbox konsollar için de çalışan Capcom, ışın izleme teknolojisinin de Xbox cihazlara indirilebilir güncellemeyle beraber verileceğini belirtiyor.