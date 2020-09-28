Oyun
PS Store’da birçok oyunun normal sürüm fiyatı 700 TL barajına yaklaştı
Son günlerde TL’nin yaşadığı değer kaybı sonrası bir süre fiyatları sabit kalan oyunlar da bu kur değişiminden nasibini aldı. PS Store bazı oyunların fiyatını güncelledi, bazı oyunların normal sürümü dahi 700 TL bandına yaklaştı.
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Kur artışı ve vergiler nedeniyle ülkede oldukça pahalı konuma gelen “oyun hobisi” gün geçtikçe daha da ulaşılmaz bir hale geliyor. Son zamlar öncesi 500 TL bandında satılan birçok oyunun fiyatı PS Store’da 700 TL bandına çıkmış durumda. Önceki dönemde 429 TL‘den listelenen Marvel’s Avengers‘ın yeni fiyatı 679 TL olarak belirlenmiş. 199 TL‘lik fiyat etiketiyle duyurulan PES 2021 eFootball 2021 Season Update, 120 TL‘lik bir zam ile 319 TL‘ye listelenmiş durumda. Son dönemde fiyatı 30 TL‘ye kadar düşen Fifa 20 dahi 679 TL‘den listelenmiş durumda.
Ülkemizde oyuncuların talebi, şirketlerin bazı ülkelere uyguladığı gibi ülke bazlı fiyat politikası uygulaması. Ancak şuaa kadar özellikle konsol alanında bu çağrıya pek olumlu cevaplar gelmedi. PlayStation Plus ve Xbox Live gibi hizmetlere avantajlı fiyatla ulaşabilsek de oyun fiyatları konsol tarafında halen çok yüksek. Önümüzdeki günlerde Xbox tarafında da oyunların zamlanması oldukça yüksek bir olasılık gibi gözüküyor.
Oyun
GeForce Now ile uyumlu olan oyunları bulma derdi bitiyor
GeForce Now platformuna gelen yeni özellik, artık kullanıcıların hangi oyunun uyumlu olup olmadığını bulma derdini bitirecek. NVIDIA, yayınladığı yeni güncellemede Steam kütüphanesiyle senkronize olma özelliği getirdi.
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GeForce Now ile Steam senkronize olabilecek
Yeni özellik kullanıcıların Steam kütüphanesini senkronize ederek, uyumlu olan oyunların otomatik olarak GeForce Now kütüphanesine aktarılmasını sağlıyor. GeForce Now aslında Steam, Epic Games Store ve Uplay dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki oyunlara destek veriyordu ancak en önemli sorun, kullanıcıların hangi oyunun uyumlu olduğunu bulma noktasındaydı.
Şimdi ise NVIDIA, bu sorunu en azından Steam tarafında çözdü. Game Sync adı verilen yeni özellik, çalışma mantığı itibariyle sizin Steam kütüphanenizde bulunan oyunları otomatik olarak senkronize ediyor. Akabinde uyumlu oyunlar, GeForce Now uygulamasındaki Game Sync (Oyun Senkronizasyonu) bölümü altında bulunan Kütüphanem bölümüne ekleniyor.
NVIDIA, özelliğin nasıl kullanılacağı ile alakalı yayınladığı rehberde, “PC ve MacOS için 2.0.22 güncellemesinden sonra kullanıcılar Ayarlar > Oyun Senkronizasyonu bölümüne giderek Steam kütüphanelerini senkronize edebilir.” dedi.
Desteklenen oyun sayısı artırıldı
Ayrıca NVIDIA, yaptığı duyuruyla birlikte GeForce Now’un desteklediği yeni oyunları da açıkladı. Oyunların listesi şu şekilde;
- Blightbound
- Hellpoint
- Dead Age 2
- Far Cry 3
- For The King
- Life is Strange – Before the Storm
- Magic the Gathering: Arena
- South Park: The Stick of Tru th
- Stationeers
- This War of Mine
- Warface
GeForce Now‘a önümüzdeki günlerde Steam‘in yanı sıra Epic Games Store gibi diğer oyun platformlarıyla da buna benzer bir senkronizasyon özelliği gelirse, piyasadaki rakiplerine göre oldukça avantajlı konuma yükselmiş olacak.
İnceleme
Forza Street oynadık! | Cepte Forza keyfi
Microsoft’un ve Xbox’ın en sevilen oyunlarından Forza serisi Forza Street ile cebe taşınıyor.
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Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Forza Street’e ilk bakış niteliğinde ve oyunun kalitesini görebileceğiniz bir video ile karşınızdayız.
Forza Street Android indir; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr
Forza Street iOS indir; https://apps.apple.com/US/app/id1453783746?mt=8
İyi seyirler…
Mobil
Facebook Gaming uygulaması Android Store’da!
Geçtiğimiz yıl ülkemizde de yatırımlarını hızla artıran Facebook Gaming platformunun mobil uygulaması Android Store’a geldi.
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Facebook Gaming uygulaması kullanıcılara neler sunuyor?
Facebook Gaming üzerinden arkadaşlarınızla basit oyunlar oynayabilirsiniz ancak uygulamanın asıl odak noktası oyun yayınlarını izleyicilere ulaştırmak. Yayınlar sırasında sohbet işlevi aynı yayını izleyen diğer insanlarla konuşmanıza olanak tanımakta ve uygulama ile birlikte yerleşik olarak geliyor. Şu an için uygulama içerisinde reklamlar bulunmuyor. Bunun yerine yayıncıların para kazanabilmesi için Twitch’in bitlerine benzer şekilde yıldız sistemi ve yayıncılara abone olma imkanı mevcut. Uygulama üzerinden canlı yayın açabilmek de oldukça kolay ve hızlı. Tek yapmanız gereken sağ alt kısımdaki kamera simgesine dokunmak ve canlı yayına geç özelliğini kullanmak. Uygulamayı ilk başlattığınızda favori oyunlarınızı ve güncel olarak platformda trend olan içerikleri vurgulayan keşfet sekmesini göreceksiniz. Tıpkı Facebook üzerinde olduğu gibi paylaşımlara yorum yazabilecek ya da onları beğenebileceksiniz.
Henüz sadece Android Play Store üzerinde yayınlanan uygulamanın iOS sürümünün de kısa sürede geleceği öngörülüyor. Facebook tarafından Gaming platformu üzerine uzun süredir yatırım yapılmaktaydı. Bu yüzden böyle bir uygulamayı görmüş olmak şaşırtıcı değil. Şirketin oyun yayın platformlarının giderek büyüyecek bir sektör olduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz. Twitch’in oyun yayın platformu olarak hakimiyetini göz önüne aldığımızda Facebook için hala çok uzun bir yol var.