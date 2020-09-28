PS Store’da birçok oyunun normal sürüm fiyatı 700 TL barajına yaklaştı

Son günlerde TL’nin yaşadığı değer kaybı sonrası bir süre fiyatları sabit kalan oyunlar da bu kur değişiminden nasibini aldı. PS Store bazı oyunların fiyatını güncelledi, bazı oyunların normal sürümü dahi 700 TL bandına yaklaştı.

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Kur artışı ve vergiler nedeniyle ülkede oldukça pahalı konuma gelen “oyun hobisi” gün geçtikçe daha da ulaşılmaz bir hale geliyor. Son zamlar öncesi 500 TL bandında satılan birçok oyunun fiyatı PS Store’da 700 TL bandına çıkmış durumda. Önceki dönemde 429 TL‘den listelenen Marvel’s Avengers‘ın yeni fiyatı 679 TL olarak belirlenmiş. 199 TL‘lik fiyat etiketiyle duyurulan PES 2021 eFootball 2021 Season Update, 120 TL‘lik bir zam ile 319 TL‘ye listelenmiş durumda. Son dönemde fiyatı 30 TL‘ye kadar düşen Fifa 20 dahi 679 TL‘den listelenmiş durumda.

Ülkemizde oyuncuların talebi, şirketlerin bazı ülkelere uyguladığı gibi ülke bazlı fiyat politikası uygulaması. Ancak şuaa kadar özellikle konsol alanında bu çağrıya pek olumlu cevaplar gelmedi. PlayStation Plus ve Xbox Live gibi hizmetlere avantajlı fiyatla ulaşabilsek de oyun fiyatları konsol tarafında halen çok yüksek. Önümüzdeki günlerde Xbox tarafında da oyunların zamlanması oldukça yüksek bir olasılık gibi gözüküyor.