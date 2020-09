Nvidia RTX 3060Ti, Ekim sonunda tanıtılabilir!

Logitech MX Anywhere 3, kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği sayesinde; mobil çalışan iş insanları, yazılımcılar ve içerik geliştiriciler gibi profesyonel kullanıcıların yanı sıra, ergonomik bir fare arayışında olan kullanıcıların da ilgisini çekiyor.

Logitech MX Anywhere 3, sade bir görünüme ve minimalist bir tasarıma sahip

MX Anywhere 3, hemen hemen bütün işletim sistemleriyle (Windows, Mac, iPad, Chrome ve Linux) uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, cam yüzeyler de dahil olmak üzere birçok farklı yüzeyde sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Ürünle ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en iyisi olma ünvanına sahip seçkin MX ürün ailesinin en son üyesi olan MX Anywhere 3, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu her şeye hakim olabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Küçük el boyutları için de ideal bir konfor sağlayan MX Anywhere 3, özellikle tasarım ve yazılım alanında yoğun olarak kullanılan MAC’lerle de tam uyumlu. MX Anywhere 3 ile kafe, havaalanı, otel odası ya da bahçede kısacası her yerde verimliliği artırmak mümkün.’’ dedi.

USB Type-C üzerinden, hızlı şarj özelliği sayesinde tam şarjla 70 güne kadar kullanım ömrü sunan MX Anywhere 3; ayrıca bir dakikalık hızlı şarjla, üç saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı da sunuyor. Ürünü, beraberinde gelen Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth bağlantısı sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirmek de mümkün iken; tek bir tuş sayesinde bu cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

MX Anywhere 3 modelinin, ülkemizdeki satış fiyatıysa 799 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ise, buraya tıklayarak ulaşabilmeniz mümkün.