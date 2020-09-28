Nvidia RTX 3060Ti, Ekim sonunda tanıtılabilir!

Nvidia, Ekim ayında piyasaya süreceği RTX 3070 ekran kartının ardından RTX 3060Ti modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nvidia’nın bu hareketi AMD‘nin RX 6000 serisine cevap olabilir.

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Videocardz tarafından yapılan haberle ortaya atılan iddiaya göre RTX 3060’tan önce 3060Ti modeli Ampere mimarisiyle Ekim sonunda gelmiş olacak. Şirketin ilk olarak baz 3060 modelini ardından da geliştirilmiş 3060Ti versiyonunu tanıtması beklenirken 3060’tan önce Ti modelinin gelmesi AMD’ye cevap olarak tanımlanıyor.

3060Ti, 3070 ile aynı çipi kullanacak

Ekim ayı ortasında piyasada yer alacak 3070’in ardından tanıtılacak model, 3070 ile aynı çipi paylaştığı için erken tanıtılacağı da söylentiler arasında. RTX3060’da kullanılacak olan çipin henüz hazır olmadığı belirtiliyor. Videocardz’da yer alan habere göre Nvidia, AMD tarafından gelecek güçlü bir orta seviye ekran kartına rakip olarak 3060Ti’yı erken çıkartıyor olabilir. Nvidia’ya göre ise RTX3060 ekran kartı, AMD tarafından gelecek orta seviye karta göre zayıf kalabilir.

İsimlendirme değişebilir

Nvidia’nın 15 Ekim’de piyasaya süreceği 3070’in ardından geleceği iddia edilen 3060 versiyonu için henüz net bir isimlendirme söz konusu değil. 3060Ti olması beklenen kartın 3060 Super olarak gelmesi de kuvvetle muhtemel. İsimlendirme ne olursa olsun yeni model Ekim sonunda ortaya çıkmış olacak.

RTX3070’e nazaran 1,024 daha az CUDA çekirdeği barındıracak modelde (4,864 CUDA çekirdeği) 8GB RAM yer alacak. Ampere mimarisiyle gelecek olan model hakkında önümüzdeki ay daha fazla detayın ortaya çıkacağı belirtiliyor. Nvidia’nın AMD karşısında gerçekleştireceği bu hamlenin nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.