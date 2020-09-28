Donanım
Nvidia RTX 3060Ti, Ekim sonunda tanıtılabilir!
Nvidia, Ekim ayında piyasaya süreceği RTX 3070 ekran kartının ardından RTX 3060Ti modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nvidia’nın bu hareketi AMD‘nin RX 6000 serisine cevap olabilir.
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Videocardz tarafından yapılan haberle ortaya atılan iddiaya göre RTX 3060’tan önce 3060Ti modeli Ampere mimarisiyle Ekim sonunda gelmiş olacak. Şirketin ilk olarak baz 3060 modelini ardından da geliştirilmiş 3060Ti versiyonunu tanıtması beklenirken 3060’tan önce Ti modelinin gelmesi AMD’ye cevap olarak tanımlanıyor.
3060Ti, 3070 ile aynı çipi kullanacak
Ekim ayı ortasında piyasada yer alacak 3070’in ardından tanıtılacak model, 3070 ile aynı çipi paylaştığı için erken tanıtılacağı da söylentiler arasında. RTX3060’da kullanılacak olan çipin henüz hazır olmadığı belirtiliyor. Videocardz’da yer alan habere göre Nvidia, AMD tarafından gelecek güçlü bir orta seviye ekran kartına rakip olarak 3060Ti’yı erken çıkartıyor olabilir. Nvidia’ya göre ise RTX3060 ekran kartı, AMD tarafından gelecek orta seviye karta göre zayıf kalabilir.
İsimlendirme değişebilir
Nvidia’nın 15 Ekim’de piyasaya süreceği 3070’in ardından geleceği iddia edilen 3060 versiyonu için henüz net bir isimlendirme söz konusu değil. 3060Ti olması beklenen kartın 3060 Super olarak gelmesi de kuvvetle muhtemel. İsimlendirme ne olursa olsun yeni model Ekim sonunda ortaya çıkmış olacak.
RTX3070’e nazaran 1,024 daha az CUDA çekirdeği barındıracak modelde (4,864 CUDA çekirdeği) 8GB RAM yer alacak. Ampere mimarisiyle gelecek olan model hakkında önümüzdeki ay daha fazla detayın ortaya çıkacağı belirtiliyor. Nvidia’nın AMD karşısında gerçekleştireceği bu hamlenin nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.
Donanım
Fabrika çıkışı overclocklu bazı RTX 3080’lerdeki donmaların nedeni kapasitör kaynaklı!
Ünlü grafik kartı üreticilerinden EVGA, fabrika çıkışı overclocklu bazı Nvidia RTX 3080‘lerin yaşadığı donma sorunlarının kapasitör kaynaklı olduğu doğruladı.
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EVGA, grafik kartlarını kalite-kontrol aşamasından geçirirken 6 kapasitörlü konfigürasyonun tüm testleri aşamadığını farkettiklerini açıkladı. Daha sonra bu kapasitörlerin POSCAPS isimli kapasitörlerle değiştirildiğini ve sorunun çözüldüğünü belirtti. EVGA‘in FTW3 serisi RTX 3080‘lerinin piyasaya geç sürülme nedeninin de bu durum olduğunun altı çizildi.
RTX 3080 geçtiğimiz günlerde çıkış yapmış ve kısa süre içinde özellikle fabrika çıkışı overclocklu kartların sorunlarından forumlarda bolca bahsedilmişti. Kullanıcılar bu sorunları ancak kartların saat hızlarını düşürerek çözebilmişti. EVGA’in bu sorunların kaynağının kapasitörler olduğunu açıklamasına rağmen Tom’s Hardware, sorunun kapasitör dışında bir etken kaynaklı olabileceği konusunda ısrarcı. Çok yüksek güç tüketimine sahip olan yeni kartlar için yazılımlar da henüz ilk aşamada olduğundan şuan için sorunun gerçek kaynağını bilmek zor gözüküyor. Kartlar için daha stabil çalışma olanağı sağlayacak sürücüler sonrası bu konu da aydınlığa kavuşacak gibi gözüküyor…
Donanım
AMD Ryzen 3000C serisi işlemciler tanıtıldı
AMD, Chromebook odaklı yeni Ryzen 3000C serisi işlemcilerini tanıttı. Ryzen 3000 serisi ile iyi işler başaran AMD, bu başarısını Chromebook tarafına taşımak istiyor. AMD’nin Zen ve Zen+ mimarisini kullanan işlemciler, uygun fiyatı hedefliyor.
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AMD Ryzen 3000C serisi neler sunuyor?
Chromebook ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara can verecek Ryzen 3000C serisinde 3 işlemci yer alıyor. Bu işlemcilerin yanı sıra iki adet Athlon 3000C serisi işlemci duyuruldu. İşlemciler, esasında AMD’nin dizüstü bilgisayarlarda kullandığı 3000U serisi işlemcilerden temelleniyor. Bu işlemcilerin 2 tanesi Zen+ mimarisine sahipken, 3 tanesi Zen mimarisine sahip. 15W TDP değerine sahip yeni işlemcilerde düşük güç tüketimine odaklanılmış. İşlemciler TSMC tarafından 12nm ve 14nm üretim süreçlerinden geçerek üretiliyor. AMD, işlemcilerin dahili grafik birimlerinde kullanılan Vega grafik çekirdeklerinin rekabetçi oyunlar için yeterli güce sahip olduğunu söylüyor. İşlemciler Wi-Fi 6 ve Bluetooth desteğine de sahip.
Serini tepe modeli Ryzen 7 3700C, 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. Baz saat hızı 2.3 GHz olan işlemci, 4.0 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Grafik birimi ise 10 adet Radeon çekirdeğine sahip. Bu çekirdekler 1400 MHz saat hızında çalışıyor. Zen+ mimarisi kullanılan 12nm işlemci, 15W TDP değerine ve 6 MB belleğe sahip. 3500C ise temelde 3700C ile benzerken, biraz daha düşük saat hızlarına ve 10 yerine 8 Radeon grafik çekirdeğine sahip. Geri kalan işlemciler, Zen mimarisine sahip ve 14nm ile üretiliyorlar. Tamamı 2 çekirdeğe, 5 MB belleğe ve 15W TDP değerine sahipken izlek sayısı, Radeon çekirdeği sayısı ve saat hızlarıyla ayrışıyorlar.
Aksesuar
Logitech, kompakt bir fare arayanlar için MX Anywhere 3 modelini duyurdu
Logitech MX Anywhere 3, kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği sayesinde; mobil çalışan iş insanları, yazılımcılar ve içerik geliştiriciler gibi profesyonel kullanıcıların yanı sıra, ergonomik bir fare arayışında olan kullanıcıların da ilgisini çekiyor.
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Logitech MX Anywhere 3, sade bir görünüme ve minimalist bir tasarıma sahip
MX Anywhere 3, hemen hemen bütün işletim sistemleriyle (Windows, Mac, iPad, Chrome ve Linux) uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, cam yüzeyler de dahil olmak üzere birçok farklı yüzeyde sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Ürünle ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en iyisi olma ünvanına sahip seçkin MX ürün ailesinin en son üyesi olan MX Anywhere 3, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu her şeye hakim olabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Küçük el boyutları için de ideal bir konfor sağlayan MX Anywhere 3, özellikle tasarım ve yazılım alanında yoğun olarak kullanılan MAC’lerle de tam uyumlu. MX Anywhere 3 ile kafe, havaalanı, otel odası ya da bahçede kısacası her yerde verimliliği artırmak mümkün.’’ dedi.
USB Type-C üzerinden, hızlı şarj özelliği sayesinde tam şarjla 70 güne kadar kullanım ömrü sunan MX Anywhere 3; ayrıca bir dakikalık hızlı şarjla, üç saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı da sunuyor. Ürünü, beraberinde gelen Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth bağlantısı sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirmek de mümkün iken; tek bir tuş sayesinde bu cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.
MX Anywhere 3 modelinin, ülkemizdeki satış fiyatıysa 799 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ise, buraya tıklayarak ulaşabilmeniz mümkün.