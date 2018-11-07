PrimeOS ile eski bilgisayarlarınızı Android’e çevirebileceksiniz

Android’in birçok farklı sürümünün olduğu biliniyor. Google kendi sürümleri için tatlı isimleri kullansa da bunun dışında birçok Android tabanlı işletim sistemi de vardır.

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PrimeOS daha fazla gelişecek

Bunlar arasında OnePlus telefonları için geliştirilen OxygenOS ve PrimeOS gibi birkaç alternatif vardır. Bu işletim sistemleri masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve hatta eski olan bilgisayarlarda bile çalışabiliyor. XDA üyesi TeamPrimeOS sayesinde eski, artık kullanılmayacak seviyeye gelmiş bilgisayarınızı Android işletim sistemi ile kullanabileceksiniz.

PrimeOS size birçok Android x86 projesini hatırlatacak. Bu platformla birlikte eski bilgisayarlarınızı kullanmakta zorlanmayacaksınız. Aynı zamanda işletim sistemi Android oyunları geliştirmek için birçok araç ekledi sisteminin içine. Bu araçları kullanarak Android oyunlar geliştirebilirsiniz. Bir başlangıç menüsü sayesinde işletim sistemindeki birçok kısa yola ve işletim sisteminin birçok yeteneğine ulaşabilirsiniz.

PrimeOS henüz geliştirme aşamasında olan bir işletim sistemi ancak kısa sürede tamamen hazır olması bekleniyor. Bazı cihazlarda Bluetooth modülünün çalışmadığı gibi hatalar verebiliyor bu işletim sistemi. Hatanın gelen yeni güncellemelerle düzelebileceği de konuşulanlar arasında.

Eğer eski bir sisteminiz varsa ve onu Android tabanlı bir işletim sistemine geçirmek istiyorsanız buradan ISO dosyasına ulaşabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmakta fayda var, bu işletim sistemi geliştirme aşamasında olduğu için hatalarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca kurulum dosyası sadece 1 GB boyutunda.