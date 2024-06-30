Otomotiv dünyasında yaşanan geri çağırma uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Porsche, fren sisteminde tespit edilen bir hata nedeniyle 80 bine yakın Taycan elektrikli aracını geri çağırdı. Bu hata, kullanıcıların kaza yapma riskini artırabileceği için önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler Porsche Taycan fren arızası sebebi ile toplatılıyor

Porsche Taycan fren arızası sebebi ile toplatılıyor

Porsche, ön fren hortumundaki bir arıza nedeniyle 79 binden fazla Porsche Taycan elektrikli aracını geri çağırdığını duyurdu. Otomobil güvenlik düzenleyicilerine sunulan raporlarda, Porsche mühendislerinin saha incelemeleri ve testlerinde olası fren sorunlarının ortaya çıkabileceği belirlendi.

Porsche, ön fren kısmında tekrarlanan esneme ve bükülme gerilimleri nedeniyle fren hortumlarının zamanla kademeli olarak yıpranabileceğini tespit etti. Bu durum, hortumun kırılmasına ve sıvı sızıntısına yol açabilir, bu da aracın durma mesafesini önemli ölçüde artırarak sürücüleri ve diğer yolcuları kaza riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Şirket, bu sorunu çözmek için fren hortumlarını değiştirmeyi planlıyor. Mühendisler, değiştirilmiş fren hortumlarının sürtünmeyi azalttığını ve aracın ömrü boyunca bu tür bir sorun yaşama olasılığının daha düşük olduğunu belirtiyor.

Geri çağırma, 2020 ile 2022 yılları arasında üretilen arkadan çekişli Porsche Taycan modelleri ile üst seviye Porsche Taycan Turbo ve Turbo S versiyonlarını kapsıyor. Bu kapsamda, yaklaşık 80 bin aracın toplatılacağı açıklandı.

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Tamir işlemlerinin yaklaşık iki saat süreceği ve ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi. Şirket, önümüzdeki günlerde müşterileriyle iletişime geçerek, geri çağırma süreci hakkında bilgilendirme yapacak.