Alman otomotiv devi Porsche, sevilen Taycan’ın yeni kasasını piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Geldiğimiz noktada bugün Porsche, Porsche Taycan 2025 modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Porsche Taycan 2025 neler sunuyor?

RWD (Arkadan itişli) olan Taycan modelinde hız artışına gidilmiş. Porsche Taycan 2025, 0’dan 100 km/sa hıza 4.5 saniyede çıkabiliyor. Taycan Turbo modellerinde ise Porsche, otomobillere güç artışı sağlayan bir tuş ekledi. Bu tuşa basıldığında otomobilin gücü 938 HP’ye çıkıyor. Otomobil bunu arkaya eklenen ekstra bir motor ile birlikte yapıyor. Bu motor 80 kW güç çıkışı sağlayabiliyor.

Porsche Taycan eskiden 93 kWh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyordu. Porsche Taycan 2025 modelinde ise bu pil 105 kWh büyüklüğüne çıkarılmış. Bu pil ile birlikte otomobil 587 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Tabii bu menzil otomobilin kullanımına göre değişebilir.

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Şarj hızı tarafında ise 800V DC şarj cihazına takıldığı zaman 320 kWh şarj hızına ulaşabiliyor. Otomobil 18 dakikada %10’dan %80 şarja çıkabiliyor.

İç tarafta ise bizleri oldukça şık ve alışkın olduğumuz bir Porsche dizaynı karşılıyor. Büyük bir hayalet kadran ve ona eşlik eden büyük bir bilgi eğlence sistemi konsola konumlandırılmış. Direksiyon tarafında ise yuvarlak bir direksiyon kullanılmış. Fiyatlandırmalar ise şu şekilde: