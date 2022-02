Popüler Kelime Oyunu Wordle New York Times Tarafından Satın Alındı!

İnterneti kasıp kavuran popüler kelime oyunu Wordle, The New York Times tarafından “yedi haneli düşük rakamlarla açıklanmayan bir fiyat” karşılığında satın alındı. Wordle, Times Games‘in bir parçası olacak ve Crossword, The Mini ve Spelling Bee gibi mevcut oyunlara katılacak.

Wordle artık New York Times’a ait

Wordle artık The New York Times‘ın bir parçası olacak ve yayının web sitesinde ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunun geliştiricisi Josh Wardle, bir tweet ile oyun NYT bayrağı altında hareket ederken oyuncuların galibiyetlerinin ve galibiyet serilerinin korunmasını sağlayacağını doğruladı. Duyuru, bu arada, bir ödeme duvarının arkasında olan NYT tarafından da yapıldı!

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Wardle, aynı tweet aracılığıyla, “The Times’ın oyunlarının kalitesine yaklaşımına ve oyuncularına karşı gösterdiği saygıya uzun zamandır hayrandım” dedi. “Bu konularda onların değerleri benimkiyle uyumlu ve ilerleyen oyunun kahyası olacakları için çok heyecanlıyım.”

Wordle‘ın ücretsiz bir oyun olduğu onaylansa da, durumun sonsuza kadar böyle olup olmayacağı henüz belli değil. Şu anda, The Crossword, The Mini Crossword, Spelling Bee, Tiles, Letter Boxed ve Vertex gibi oyunlar sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunulmaktadır ve insanların sınırsız erişim elde etmek için The New York Times’a abone olmaları gerekiyor.

Ayrıca Wordle‘ın New York Times Crossword uygulamasına ulaşıp ulaşmayacağı da bilinmiyor. Bu olursa, iOS ve Android‘de kolayca oynanabilir olacaktır. Bilmeyenler için, Wordle tarayıcı tabanlı bir oyundur ve şu anda yerel bir iOS veya Android uygulamasına sahip değildir.

Hatırlamak gerekirse, Wordle son zamanlarda sadece birkaç ay içinde yüzbinlerce kullanıcı kazandıktan sonra popülerlik kazandı. Şu anda, oyunun kullanıcı tabanı bir milyon civarında. İnsanların bir kelimeyi tahmin etmesini gerektiren basit bir bilmecedir ve sadece 6 tahmin alırsınız. İnsanlar daha sonra ilerlemelerini başkalarıyla da paylaşabilirler.