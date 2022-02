Sony, Destiny’nin Geliştiricisi Bungie’yi 3.6 Milyar Dolara Satın Aldı!

Microsoft‘un Activision‘ı satın aldığı haberi sektörde bir orman yangını gibi yayılırken, Sony Bungie‘yi 3,6 milyar dolara satın aldığını açıklayarak manşetlere çıktı. Şirket, bir zamanlar Microsoft‘a ait olan ve efsanevi Halo serisini yaratan eski oyun şirketinin Sony’nin PlayStation bölümünün beğenilerine katılacağını görecek olan anlaşmayı Twitter‘da duyurdu.

Anlaşma tamamlandıktan sonra Sony, resmi PlayStation Twitter tanıtıcısı aracılığıyla haberi duyurmak için Twitter‘a gitti. Artı, Sony‘nin CEO’su ve Başkanı Jim Ryan ve PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, Sony ve PlayStation’ın haber odasındaki resmi blog yazıları aracılığıyla satın alma hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Aşağıda ekli tweet’i inceleyebilirsiniz.

Bungie is joining PlayStation.

Here’s what to expect from this exciting news: https://t.co/s1L3PhQ9vK pic.twitter.com/0R1qhnEDKk

— PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022