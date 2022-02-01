Sony, Destiny’nin Geliştiricisi Bungie’yi 3.6 Milyar Dolara Satın Aldı!

Microsoft‘un Activision‘ı satın aldığı haberi sektörde bir orman yangını gibi yayılırken, Sony Bungie‘yi 3,6 milyar dolara satın aldığını açıklayarak manşetlere çıktı. Şirket, bir zamanlar Microsoft‘a ait olan ve efsanevi Halo serisini yaratan eski oyun şirketinin Sony’nin PlayStation bölümünün beğenilerine katılacağını görecek olan anlaşmayı Twitter‘da duyurdu.

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Sony, Bungie’yi 3.6 Milyar Dolara Satın Aldı

Anlaşma tamamlandıktan sonra Sony, resmi PlayStation Twitter tanıtıcısı aracılığıyla haberi duyurmak için Twitter‘a gitti. Artı, Sony‘nin CEO’su ve Başkanı Jim Ryan ve PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, Sony ve PlayStation’ın haber odasındaki resmi blog yazıları aracılığıyla satın alma hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Aşağıda ekli tweet’i inceleyebilirsiniz.

Bungie is joining PlayStation. Here’s what to expect from this exciting news: https://t.co/s1L3PhQ9vK pic.twitter.com/0R1qhnEDKk — PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022

Bilmeyenler için, Bungie 1991 yılında Alex Seropian ve Jason Jones tarafından bir video oyunu geliştirme şirketi olarak kuruldu. Daha sonra 2000 yılında Microsoft tarafından satın alındı ​​ve uber-popüler Halo serisi gibi oyunlar yarattı. Ancak, Bungie 2007’de tekrar bağımsız oldu ve Activision ile on yıllık bir anlaşma imzaladı. Şu anda Destiny 2 unvanının arkasındaki birincil takımdır.

Şimdi, PlayStation‘ın bakış açısından, Hulst, satın almanın PlayStation Studios’un Bungie’nin teknik uzmanlığından ve oyun sektöründe “yüksek katılımlı topluluklar” oluşturma geçmişinden yararlanacağını göreceğini söylüyor.

“Yeni başlayanlar için lütfen büyük bir Bungie hayranı olduğumu bilin. Hepimizin sevdiği ortama önemli katkılarda bulunmuş tarihi bir stüdyo. Hulst blog yazısında, “Bungie’nin oynanışı, alması kolay ve bırakması zor olan akıcı ve dengeli mekaniklerle efsanevi” dedi. “Oyun dünyaları güzel ve geniş, onları öne çıkaran dokunsal, yaşanmış bir kaliteye sahip. Oyun topluluğuyla olan ilişkilerine ve oyuncuları eğlendirmeye devam etmek için zamanla büyüyen ve gelişen deneyimler yaratmaya olan bağlılıklarına saygı duyuyorum” dedi.

Sony CEO’su Jim Ryan ise görüşlerini başka bir resmi blog yazısı aracılığıyla paylaştı. Ryan, paylaşımında PlayStation‘ın Bungie‘yi satın almasına rağmen şirketin bağımsız kalacağını belirtti. Ryan’a göre, Bungie’nin başarılı bilimkurgu nişancı oyunları geliştirme sicili, Sony’nin kendi fikri mülkiyet portföyünü büyük ölçüde tamamlayacak.

Ryan, gönderisinde, “Bungie’nin çok formatlı yayıncılık ve canlı oyun hizmetlerindeki başarılı sicili, PlayStation’ı konsolun ötesine taşıma ve potansiyel izleyicimizi artırma hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak” dedi. CEO, “Bağımsız ve çok platformlu kalacaklar, yaratıcı özgürlüğün tadını çıkaracaklar ve bilimkurgu nişancı türünde çok başarılı seriler geliştirmedeki sicilleri SIE’nin kendi IP portföyünü son derece tamamlayıcı olacak” diye ekledi.

Bu nedenle, ileriye dönük olarak, Bungie tarafından geliştirilen PlayStation için bazı özel oyunlar görebiliriz. Sony, gelecekteki oyun deneyimlerini geliştirmenin ve hem PlayStation kullanıcı tabanına hem de Bungie’nin yıllar içinde oluşturduğu topluluğa “ilham veren yeni deneyimler” getirmenin “stratejik bir adım” olduğunu söylüyor.