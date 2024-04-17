Çinli otomotiv devi Polestar, bir süredir ilk telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil alanında ismini sıkça duyuran marka telefon pazarına da girmeye çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Polestar Phone tanıtım tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Polestar Phone tanıtım tarihi ne zaman olacak?

Polestar Phone tanıtım tarihi, şirket tarafından resmi olarak açıklandı. Resmi olarak açıklanan Polestar Phone tanıtım tarihi ise 23 Nisan. Polestar Phone, Meizu 21 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacak. Yani akıllı telefonlar isimleri hariç birebir aynı olacak.

Meizu 21 Pro neler sunuyor?

Meizu 21 Pro, 6,73 inç boyutunda ve 2K çözünürlükte bir LTPO OLED ekrana sahip. Panel 1.250 nit’e kadar yüksek parlaklık sunuyor. Telefon, siyah, açık mavi, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.

Meizu 21 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipini yonga seti ve 16 GB’a kadar RAM ile 1 TB depolama alanı ile geliyor. Arka kamera bölümü, Meizu 20’deki metal kamera halkaları tasarımını korurken, f/1,69 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ile donatılmış büyük bir sensöre sahip.

Telefon aynı zamanda 13 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, bildirimler için önceden belirlenmiş bir renk veya deseni gösteren RGB halka flaşı özelliği bulunuyor. Meizu 21, IP568 derecesine sahip ve 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjlı 4.800 mAh bir pil ile donatılmış durumda.

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Meizu 21 Pro, Android 14 tabanlı FlymeOS 10.5 işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca, Meizu’nun ana şirketi Geely’nin Lynk & Co 08 elektrikli SUV’si ile uyumlu olan FlymeAuto’yu destekleyen ilk araç olarak hizmet veriyor. Bu özellik, üreticinin araç içi bilgi-eğlence sistemi Flyme Auto’yu desteklemektedir.