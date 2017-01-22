Poker Oynayan Yapay Zeka Kazanmaya Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Libratus isimli yapay zeka dünyanın en iyi dört poker oyuncusuna karşı limitsiz Texas Hold’em’de meydan okumuştu ve iyi bir başlangıç yapmıştı.

20 gün sürecek olan poker turnuvasına hızlı başlayan yapay zeka 4. ve 5. günlerde kaybederek 193.000 dolardan 51.000 dolara gerilemişti. Dong King isimli oyuncu ise 33.000 dolara çıkmıştı. Profesyonel oyunculardan biri olan Jason Les biraz çalıştıklarını ve yapay zekanın oyun mantığını çözmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Ancak yapay zekanın dönüşü muhteşem oldu. Libratus 10. günün sonunda tam 677.000 dolara sahip ve bütün insan yarışmacılar hızla para kaybediyor. Peki ne oldu da böyle bir değişiklik yaşandı? Bu çok basit. Libratus öğreniyor. Yapay zekanın geliştiricilerinden Tuomas Sandholm yaptığı açıklamada Libratus’un tekniği hakkında turnuva bitmeden detaylı bir şekilde konuşamayacağını belirtti. Libratus’un algoritmaları bir süper bilgisayar tarafından yönetiliyor ve bu süper bilgisayar her gün geliştirilmiş stratejilerin üstesinden gelmeyi başarıyor.

Ocak ayının sonunda muhtemelen yapay zeka bir oyunda daha insanı yenmiş olacak. Sandholm ve Noam Brown Libratus’u Carnegie Mellon Üniversitesi’nde geliştirdi. İkilinin bir önceki yapay zekası Claudico 2015 yılında insanlara karşı oynadığı poker turnuvasını kaybetmişti.