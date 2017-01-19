Pokemon Go, Dünya’nın Önemli Problemlerine Dikkat Çekiyor

Pokemon Go’nun geliştirici firması, İsviçre’nin Davos kentine yeni salonlar ve pokestoplar yerleştirdi ve hiç biri anlaşmalı firmaların şubeleri değil.

Niantic, Pokemon Go’da daha önce Starbucks ve Sprint şubelerine salonlar ve pokestoplar yerleştirmişti ancak Davos’ta yer alanlar farklı bir amaca hizmet ediyor. Davos’ta şu anda Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor ve bütün dünyadan önemli liderler şu anda orada iklim değişikliği üzerine konuşuyor.

Niantic’de burada dikkat çekmek için Açlığa Hayır, Kaliteli Eğitim ve Sıfır Açlık gibi isimleri oyundaki merkezlere verdi. Yeni lokasyonlar Project Everyone ile beraber Global Hedefler kampanyasına dikkat çekmek için eklendi.

193 politikacı 2013 yılına kadar 17 tane hedef belirledi ve bu hedefler Global Hedefler adını aldı. Bu hedeflerin arasında 2030 yılına kadar açlığı bitirmek, eşitsizlikler ile savaşmak ve küresel ısınmaya karşı hareket etmek gibi maddeler yer alıyor.

Her pokestop bir hedefe karşılık beliyor ve Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su Erişimi, Eğitimde Eşitlik gibi isimlere sahip. Davos’a eklenen yeni salon ise görüşmelerin yapıldığı kongre merkezinde yer alıyor.