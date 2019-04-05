Pocophone F1 güncellemesi yayında: Game Turbo, 4K 60 FPS ve dahası

Pocophone F1 güncellemesi sunuldu. Cihaza gelen yeni güncelleme ile MIUI 10.3.4 sürümüne ve Mart 2019 güvenlik yamasına geçildi. Ayrıca güncelleme ile birlikte Game Turbo ve 4K 60 FPS video çekim kabiliyetleri gibi birçok yeni özellik eklendi.

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Pocophone F1 güncellemesi neler sunuyor?

515 MB dosya boyutuna sahip güncelleme ile Widevine L1 desteği sunuldu. Bu da artık Netflix gibi platformlardan HD video izleyebileceğiniz anlamına geliyor.

Güncelleme ile sunulan bir diğer önemli yenilik ise Game Turbo desteği. Huawei modellerinde yer alan GPU Turbo’ya benzer olarak Game Turbo, oyun performansını arttırmak için görev alıyor. Ayrıca oyunu kapatmadan ekran görüntüsü alma, video kayıt ve Wi-Fi’yı açıp kapatma gibi özellikler de yer alıyor.

Kamera konusunda da bazı iyileştirmeler var. Yeni güncellemeyle 4K 60 FPS video çekim kabiliyetleri ve yeni yapay zeka modları eklendi.