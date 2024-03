Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu Poco X6 Neo üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Poco X6 Neo tanıtım tarihi, Poco Hindistan tarafından X üzerinden resmi olarak açıklandı. Resmi açıklamaya göre Poco X6 Neo tanıtımı Hindistan saati ile 13 Mart saat 12’de yapılacak. Bizim saatimize göre ise tanıtım 13 Mart 9.30’da yapılacak.

— POCO India (@IndiaPOCO) March 9, 2024