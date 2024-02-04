POCO X6 Kutu Açılışı: https://youtu.be/LWkR9ldPyTc

POCO X6 Oyun Testi: https://youtu.be/gQzT4E5VImQ

Bu videoda Xiaomi’ye bağlı olan fiyat performans odaklı ürünleri olan POCO’nun orta segmente konumlandırdığı telefonu X6 5G modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.

POCO X6 5G, markanın fiyat/performans oranında büyük abisi X6 Pro 5G ile en dikkat çeken telefonlarından birisi. Bulunduğu fiyat segmentinde rakiplerine göre önemli noktalarda avantajı bulunan telefon, tasarım olarak da güncel bir dile sahip. 161.2 x 74.3 x 8 mm boyutlarında olan telefon 181 gram ağırlığında. Hem ince hem de hafif bir telefon olmasıyla elde tutuş konforunu da artırıyor. Ön taraftaki camı amiral gemisi sınıfından kullanılan Gorilla Glass Victus ile korunurken, IP54 sertifikasıyla su ve tozlara karşı belirli bir oranda direnç gösterebiliyor. POCO X6 5G; siyah, beyaz ve mavi renk olmak üzere üç farklı renkte satın alınabiliyor.

Ekran tarafı da POCO X6 5G’nin öne çıkan noktalarından birisi. 6.67 inç Flow AMOLED kullanan telefon 2712 x 1220 çözünürlük sunabiliyor. 1,5K çözünürlüğe denk gelen bu orana Xiaomi CrystalRes ismini veriyor. 446 ppi piksel yoğunluğu olan telefon net görüntüler verebilirken 120Hz ekran tazeleme oranıyla akıcı bir ekrana sahip. Yapay zekanın da yardımıyla 2160Hz dokunmatik örneklemeye çıkabilen telefon konu oyun olunca ekran tarafında da üstünlüğünü gösteriyor. Dolby Vision desteğini arkasına alan telefon 1800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Bu kadar ekran özelliklerine TÜV’den aldığı üç sertifika ( Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz Ekran, Sirkadyen Rtim Dostu) göz sağlığını da koruyabiliyor.

İşin performans kısmında ise Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden gücünü alan POCO X6 5G, Adreno 710 GPU birimini kullanıyor. 12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla gelen telefon burada da kullanıcısına yüksek performans sunabiliyor. Oyunlarda 60fps ile yüksek akıcılıkta oyunlar oynatabilen telefonda Android 13 tabanlı MIUI 14 yazılımı yer alıyor. Birçok özelleştirmeye sahip olan bu arayüzde “keşke” dediğimiz nokta ise büyük abisi POCO X6 Pro 5G gibi yeni yazılım olan HyperOS ile gelebilir düşüncesi.

POCO X6 5G, kamera tarafında arka tarafta üç kameraya ev sahipliği yapıyor. 64MP f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekli ana kamerası, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında 118 derece sunabilen geniş açı kamerası ve 2MP f/2.4 diyafram açıklığında olan makro kamerası yer alıyor. Arka tarafta ana kamerasıyla 4K 30fps ya da 1080p 60fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığındaki kamera ile öz çekimlerinizi yaparken 1080p 60fps videolar da çekebilmek mümkün.

Ses kısmında ise orta seviye bir telefondan alabileceğiniz en iyi ses kalitesinden birine sahip olan POCO X6 5G, stereo hoparlör çıkışıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında ses sistemi Dolby Atmos ile desteklenmiş durumda. Kablolu kulaklık kullanmayı sevenleri de unutmayan POCO, kulaklık girişine de bu modelde yer vermiş.

5100 mAh büyük bataryaya ev sahipliği yapan POCO X6 5G, 67W Turbo şarj işe desteleniyor. Böylece kısa süre içerisinde tam şarj olabiliyor. Günlük kullanımda bir tam günü rahatlıkla aşabilen bu batarya uzun süre kullanıma izin veriyor.

WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve 5G ağ bağlantılarına sahip olan POCO X6 5G, şuanda 15.500 TL civarında e-ticaret siteleri üzerinden erişilebiliyor. Peki siz bu fiyat performans oranında dikkat çeken telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın aldınız mı? Satın almayı düşünenler var mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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