Xiaomi 12 Pro ve POCO F4 cihazları için MIUI 14 güncellemesi Xiaomi tarafından tamamlandı. Cihazlar artık MIUI 14 sürümünü resmi olarak çalıştıracak. Dev şirket bunun adırdın beklenmedik bir şekilde, POCO M3 için tüm dünyada MIUI 14 güncellemesini dağıtmaya başladı. POCO M3 kullanıcıları artık cihazlarını Xiaomi’nin kendi Android arayüzü olan MIUI 14’e güncelleyebilirler. Güncelleme, performans ve enerji iyileştirmelerinin yanı sıra cihaza bir dizi yeni özellik ve geliştirme de ekliyor.

Xiaomi, Poco M3 için MIUI 14 Güncellemesini Başlattı

POCO M3, fabrika çıkışından MIUI 12 ile önceden yüklenmiş olarak satışa çıkarıldı. Mevcut telefon bugün itibariyle son büyük güncellemesi olan MIUI 14 sürümüne kavuşuyor. Mevcut güncelleme V13.0.3.0.SJFMIXM, V13.0.1.0.SJFEUXM ve V13.0.1.0.SJFINXM yapı numaraları ile POCO M3’ün en son güncellemesi olacak.

Güncelleme şu anda cihazın Global varyantlarına sunuluyor ve önümüzdeki günlerde diğer tüm versiyonları için de sunulması muhtemel. Şirket ayrıca güncelleme için bir değişim günlüğü yayınladı ancak mevcut günlük sadece sistemsel değişiklikler içeriyor:

Sistem

Android 12 Tabanlı Kararlı MIUI

Android Güvenlik Yaması Aralık 2022’ye güncellendi. Artırılmış sistem güvenliği.

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Şu an itibariyle güncellemeye yalnızca pilot test kullanıcıları erişebiliyor Test sırasında önemli bir hata bulunmazsa güncelleme daha sonra kararlı kullanıcılara da sunulacak. Tahmin edersiniz ki bu prosedür biraz zaman alabilir, ancak tüm kullanıcıların güncellemeyi 2023’ün ilk çeyreğinde almaya başlayacağını tahmin ediyoruz.

Bununla beraber güncellemenin ne zaman tüm versiyonla için yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir bilgi mevcut değil.