Poco X3 Pro geliyor, sertifikaları ortaya çıktı

Poco firması X3 NFC akıllı telefon modelini geçtiğimiz Eylül ayında duyurdu. Şimdi ise görülene göre telefonun Poco X3 Pro modeli de geliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Poco X3 NFC inceleme | Poco bu işi başarmış

reklam

Poco X3 Pro telefonunun FCC sertifikası M2102J20SG model numarasıyla görülebiliyor. Sertifikada aynı zamanda telefonun MIUI 12 çalıştıracağını da görmek mümkün. Bunun yanı sıra cihaz, sertifikaya göre Dual-Band özellikli Wi-Fi ve NFC bağlantı seçeneğine de sahip. Ayrıca listede telefonun LTE desteğini de görebiliyoruz. Bu da X3 Pro’nun 5G bağlantı desteği vermeyeceği anlamına geliyor.

FCC sertifikası ile beraber cihazın başka sertifikaları da ortaya çıktı. Bunların arasında TUV ve ECC gibi daha genel listelemeler de mevcut. Bu da telefonun dünya çapında da çıkışını yapacağı fikrini oldukça sağlamlaştırıyor. Yapılan ufak bir IMEI aramasında da telefonu Poco X3 Pro ismiyle görmek mümkün.

Son olarak Poco X3 NFC cihazından biraz bahsedecek olursak 6.67inç FHD+ ekrana sahip olan cihazın 128GB depolaması var. Hafıza alanında ise 6GB RAM sunuluyor. Batarya olarak hiç fena olmayan 5160mAh kapasitesi ile de önemli bir pil ömrü vadediyor. 8 çekirdekli Snapdragon 732G işlemcisinin frekansı ise 2.3GHz olarak karşımıza çıkıyor.

Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye göz atmayı düşünebilirsiniz.

Sertifikalarına göre yakın zamanda bekleyebileceğimiz Poco X3 Pro cihazının da benzer ama biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olması muhtemel.