POCO X3 PRO ALMAK İÇİN 10 NEDEN!

Google Pixel serisi, saf Android deneyimi ve güncel kamera özellikleriyle her yıl kullanıcıların beklediği seriler arasında yer alıyor. Özellikle Google Pixel 3a ve 4a modelleri akıllı telefon kullanıcıları için kompakt ve kullanışlı olarak değerlendiriliyor. Bu yıl tanıtılması planlanan Pixel 5a modelinin de çıkış tarihi merakla bekleniyor. Bununla birlikte global çapta yaşanan çip krizi, akıllı telefonların çıkış tarihini önemli ölçüde değiştirdi. Pixel 5a’nın bu krizden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil. Fakat ortaya çıkan son gelişmeler telefonun çıkış tarihi hakkındaki bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

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Google Pixel 5a, ne zaman piyasaya çıkacak?

Bloomberg yazarı Mark Gurman, yeni cihazın Pixel 4a ile aynı tarihte duyurulacağını açıkladı. Bu da bu yıl Ağustos ayında Pixel 5a’nın tanıtılmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte yeni Pixel serisi cihazın yaz sonunda raflarda olacağını söyleyebiliriz. Google, cihazın satılacağı ülkelerin sayısını çip krizi yüzünden azaltmayı planlıyor. Teknolojik cihazlardaki bileşen kıtlığı nedeniyle pek çok firma global çapta satış yaptığı ülke sayısını azalttı. Google’ın bu konuda henüz ne yapacağı tam olarak belli değil.

Google Pixel 5a, Pixel 4a ile karşılaştırıldığında ufak değişiklikler içerecek. Yeni cihazın Pixel 4a’dan biraz daha büyük olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bazı sızıntılar, cihazın 6.2 inçlik FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Pixel 4a, 5.81 inçlik OLED bir panele sahipti. Pixel 5a, polikarbonat kılıf, ekran altı ön kamera ve arka tarafta parmak izi okuyucusu ile gelecek. Telefonda stereo hoparlör ve iki adet arka kamera bulunması bekleniyor. Ayrıca ekranın büyümesi ile birlikte batarya boyutunda ve şarj özelliklerinde de artış olması muhtemel.

3 Ağustos 2020’de tanıtılan Pixel 4a, 20 Ağustos’da piyasaya çıkmıştı. Bunun bir benzerini Pixel 5a’da görmeyi bekliyoruz.

Google Pixel 4a teknik özellikleri