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Poco X3 Pro’yu Tek Geçerim! | Piyasanın En İyisi Mi?
Poco X3 Pro, akıllı telefon piyasasının fiyat / performans noktasında önde gelen akıllı telefonlarından biri konumunda. Peki en iyisi olabilir mi? Bana kalırsa, birçok yönden en iyisi zaten Poco X3 Pro. Neden mi? Çünkü kendisine rakip olabilecek hiçbir cihaz yok.
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Poco X3 Pro, Hüküm Dağı’nın eteklerinde dövüldü!
Poco X3 Pro, hepsine hükmedecek bir telefon. Çünkü o, Hüküm Dağı’nın eteklerinde dövüldü. Şaka bir yana, karşısına ne kadar rakip çıkarırsam çıkarayım Poco X3 Pro bir şekilde o cihazların önüne geçmeyi başarıyor. Hatta şartları zorlayarak; karşısına 14 rakip çıkardım ve hepsi de, Poco X3 Pro’nun karşısında yenilgiye uğradı.
Poco X3 Pro neden en iyisi?
6’ya 128’lik versiyonu 26 Mayıs 2021 itibariyle 3.400 TL bandında bulunabiliyor. 8’e 256 versiyonu da 3.650 TL bandında. Yani özetle, Poco ne yapıp ediyor ve X3 modellerinde çok iyi fiyat vermeyi başarıyor. Bu da X3 Pro’nun krallık tahtını sağlamlaştırabilmesine yardımcı oluyor.
Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 860 işlemcisinden alan Poco X3 Pro, kendi fiyat bandında benzersiz bir güç sunabiliyor. Bu sayede, rakipleri arasında en güçlü konuma da gelebiliyor. Cihazın AnTuTu’da aldığı puan, 500.000’in üzerine çıkabiliyor.
Performans tarafını geçip gelelim tasarıma. Bu tasarıma gözünüz aşinadır diye tahmin ediyorum çünkü Poco X3 NFC’yle tamamen aynı. Fakat ön tarafta bir ilerleme var Poco X3 Pro’da Gorilla Glass 6’ya geçilmiş. Dayanıklılık yönünden avantaj bu. Tasarımın kötü yana bana kalırsa; güzel gözükse bile ortalamaya göre biraz kalın olması ve arka tarafın bence biraz fazla leke tutuyor oluşu dezavantaj fakat görüntü olarak bence güzel bir tasarım. Ön tarafta 6.67 inç IPS panelin üzerinde bir nokta çentik var. Ufak olduğu için ekran keyfinizi negatif anlamda etkilemiyor. Arka tarafta cihazın merkezinde yer alan şerit ve yan taraflar yine farklı düzenlerde boyanmış durumda.
Cihazda, IP53 sertifikası da var bu da belli oranda suya ve toza dayanıklılık anlamına da geliyor. Fakat IP53 kesin anlamda suya ve toza dirençli anlamına gelmiyor ve bir IP67 veya IP68 kadar efektif değil. IP53 bulunması birçok yönden iyi bir artı olsa da, bu sertifikaya sırtınızı tamamen yaslamanız da çok mantıklı bir hareket olmaz.
Parmak izi okuyucu da, en sevdiğim şekilde güç tuşuna entegre olarak tercih edilmiş.
Ekran tarafında Poco X3 Pro rakiplerinden ciddi manada sıyrılıyor
En başta söylemem lazım ki, Poco X3 Pro ekran tarafında gerçekten çok iddialı fakat bunun haricinde ben de Poco X3 Pro’nun ekranını çok seviyorum çünkü 6.67 inçlik IPS bir panel var HDR destekli ve 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. 240 Hz de dokunma hassasiyeti var. Oyun oynamanın ve içerik tüketmenin çok keyifli olduğu bir cihaz özellikle bu ekranla. Bir de ekranı stereo sesle desteklemişler ve ben çok iddialıyım 5.000-6.000 TL bandını bile hesaba kattığımda ses konusunda bu kadar başarılı cihaz pek yok. Sesin maksimum yüksekliği tatmin edici ve çıkışı da çok temiz. Zaten Hi-Res Audio sertifikası da var. Yani Poco bu X3’lerde bu işi çok iyi yapıyor. Kullanımda hiç AMOLED ekranı aratmayan bir ekran var burada. Hem oyun oynamak hem içerik tüketmek X3 Pro’da inanılmaz keyif verici bir hal alabiliyor.
Pil konusunda X3 Pro’yla ilgili birçok dedikodu mevcut ve cihazın biraz daha hızlı pil tükettiğini söyleyen kullanıcılar olduğunu duydum. Açıkçası ben öyle bir problem yaşamadım. Günlük kullanımımda fazla fazla yetti bana. Zaten 5.160 mAh pil var. Yani günümüz standartlarının baya baya üstünde bir kapasite ve Snapdragon 860 da 7 nm süreçle üretilen bir işlemci olduğu için güç tüketimi konusunda çok da agresif davranmıyor. Bir de zaten 33W hızlı şarj olunca yani yarım saatlik şarj etmeyle bile çok rahat %60’lara ulaşabiliyorsunuz. 1 saat gibi bir sürede de tam şarja ulaşabiliyorsunuz.
Ben sürekli telefondan içerik tüketirim telefondan video izlerim telefondan oyun oynarım diyen ve bütün bunları yaparken kamerada da başarılı bir cihaz istiyorum fiyatı da rakiplerine göre uygun olsun diyenler bence X3 Pro’ya mutlaka bakmalı. Ben X3 NFC’yi çok beğenmiştim ve birçok insana da önerdim ve birçok insan da bana güvenerek X3 NFC’yi aldılar. X3 Pro da aynı düzeyde bir cihaz olmuş. Gönül rahatlığıyla önerebileceğim hatta şuan bir akıllı telefon alacak olsam kendime de alacağım cihazlardan biri. Fiyatına karşılık çok şey sunuyor diye düşünüyorum.
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İnceleme
Oppo A54 İnceleme | Oppo’nun Yeni Yerlisi Neler Sunuyor?
Oppo A54, Oppo’nun ülkemizde üretimine başladığı bir başka akıllı telefon. Giriş segmentinde konumlanan Oppo A54, 5.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj ve MediaTek Helio P35 işlemciye sahip. Giriş segmentinde çok sık görmediğimiz şekilde, 128 GB dahili depolama ve kulaklık da cihazla beraber sunulan unsurlar arasında.
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İçindekiler
Oppo’nun Türkiye fabrikasında ürettiği cihazlar seri bir şekilde piyasaya çıkmaya başladı
Oppo’nun ülkemizde bir fabrika açması şüphesiz ki hepimizi sevindiren bir durum. Bundan daha sevindirici olan durumsa, bu fabrikada aktif bir şekilde birçok akıllı telefonun seri biçimde üretilmeye başlamış olması. Oppo’nun “Made in Turkey” etiketine sahip akıllı telefonlar ailesinde yerini alan Oppo A54, giriş segmentinde konumlanan bir cihaz. A54, birçok temel özelliğiyle de, giriş segmentindeki kullanıcılara farklı artılar sunmayı amaçlıyor. Örneğin giriş segmentinde alışkın olduğumuzun aksine 128 GB dahili depolama sunulması da, cihazın bir başka artısı. Hatta cihazın kutundan, ek olarak bir kulaklık dahi kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.
Ekran
6.5 inç boyuta sahip IPS LCD ve HD+ yani 720p ekranla sunulan A54, ekran boyutu açısından gayet yeterli olsa da; bize kalırsa çözünürlük bakımından 1080p bir panel tercih edilmeliydi. Fakat giriş segmentinde olduğumuzu da göz önüne alırsak; bu durumu anlayabiliyoruz. Zaten Oppo A54 biraz da, annesine, babasına ya da büyüklerine hediye olarak akıllı telefon almayı tercih edecek kullanıcılar için güzel bir ekrana sahip. Mütevazi beklentilerle kullandığınız zaman da, hali hazırda kullanılan ekran taleplerinize yeteri kadar cevap verebiliyor.
Depolama ve RAM
Cihaz, depolama tarafında 128 GB dahili depolama sahip; öte yandan cihazda 4 GB RAM sunuluyor. Bu değerleri göz önüne aldığımızda özellikle dahili depolama tarafında cihazın beklentilere karşılık yine iyi bir cevap sunduğunu görebiliyoruz. Çünkü 128 GB dahili depolama sunulması, giriş segmentinde pek karşılaştığımız bir detay değil. Buna ek olarak, 128 GB depolama bana yetmez diyenler için MicroSD kart desteği de sunularak; hafızayı daha da yukarıya taşıyabilmeniz mümkün kılınmış. 4 GB RAM kapasitesini değerlendirecek olursak da, yine giriş segmentinin standartlarını karşıladığını görüyoruz.
İşlemci
Giriş segmentinde daha öncesinde de çokça görüp aşina olduğumuz bir işlemci Oppo A54’te sunulmuş. MediaTek’in Helio P35 işlemcisiyle sunulan cihaz, sentetik testlerde ulaşması gereken puanlara ulaşabiliyor. AnTuTu’da 100.000 puan barajını geçmeyi başaran cihaz, GeekBench’te de çoklu çekirdekte 1.000 puan barajını geçmeyi başararak; verimli bir şekilde çalışabildiğini de kullanıcıya gösteriyor.
Oyun performansı
Cihaz, sentetik testlerde yeterli puanlara ulaşabilmeyi başarsa da; ne yazık ki A54 bana kalırsa oyun oynamak için en iddialı cihazlardan biri değil. PUBG’yi dengeli grafikler ve orta kare hızında oynatabilmeyi başaran cihaz, oyun sırasında her ne kadar performans sıkıntısı yaşatmasa da; ekranın çözünürlüğü mobil oyunculuk için bir nebze daha fazlasını sunabilmeliydi diye düşünebiliyoruz. Fakat bu durum tabiki de A54’le oyun oynayamayacağınız anlamına gelmiyor.
Tasarım
Cihaz, tasarımsal anlamda şık ve ince hatlara sahip. Böylelikle kullanıcının cihazı kullanırken rahat etmesi sağlanmış. Fakat cihazın arka tarafının biraz fazla leke tutabildiğini de söylemek gerek. Bundan dolayı sıklıkla cihazın arkasını silme ve temizleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Mavi ve siyah olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği de bulunan cihazın parmak izi okuyucusu da, güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Böylelikle hızlı bir şekilde ekran kilidini kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın yüz tanıma sisteminin de başarılı bir şekilde çalıştığını da söylemek lazım.
Kamera
3’lü kamera modülüne sahip olan cihaz, 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip. Ana kamerayla gündüz çekimlerinde başarılı işler çıkarabilen A54, gece çekimlerindeyse detayların keskinliğinde kayıplar yaşatabiliyor ve grenlenmelerin düşük ışıkta artış gösterdiğini tespit edebiliyorsunuz. Yine de genel anlamda başarılı işler çıkarabilen cihaz, ön tarafta da 16 MP bir kamerayla desteklenmiş. Ön kamera da, gerek portre çekimlerinde gerek klasik öz çekimlerde yeterli kaliteyi sunabiliyor. Arka taraftaki kamera çıkıntısının da düşük seviyede tutulması cihazın bir başka avantajı olmuş. Böylelikle cihazı kullanırken rahatlıkla cebinizden çıkarabiliyorsunuz ve cüzdana takılma gibi problemler ortadan kalkmış oluyor.
Sonuç
Genel hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman Oppo A54, giriş segmentinde alışkın olduğumuz özelliklere sahip bir cihaz. Performans ve kamera anlamında da, segmentinin yeterliliklerini karşılamayı başarıyor. Fiyatı da eğer aşağı yönlü bir seyre sahip olursa; daha çok kullanıcı tercihini Oppo A54’ten yana kullanacaktır.
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Video
5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
5000 – 6500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE
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5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
5000 ve 6500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 5000 – 6500 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
POCO F3
Piyasanın en güçlü POCO telefonu konumunda olan POCO F3, tasarımsal olarak Mi 11 ailesine yakın olarak geliyor. Mavisi gerçekten güzel olduğunu da belirtelim. Bir diğer yandan Snapdragon 870 ve diğer özellikleriyle net tercih edilecektir.
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi’nin en popüler ailesi olduğunu düşündüğümüz Mi 10T, Snapdragon 865 ve 144 Hz tazeleme hızı sunan detayları ile tam bir oyun canavarı konumunda.
Samsung Galaxy S20
Samsung’un geçtiğimiz yılki amiral gemisi olan Galaxy S20, tasarım ve performansta oldukça etkili. Güncel fiyatıyla da gayet fiyat/performans odağıyla karşımıza çıkacak.
Xiaomi Mi 10T Pro
“Mi 10T istiyorum ama OIS destekli daha iyi kamerası olsun” diyenler için ideal olan Mi 10T Pro, tasarım ve performansta en iyi fiyat-performans ürünlerinden biri konumunda.
Huawei P40
Huawei’nin en güçlü P serisi olmaya devam eden P40 ailesinin temel modeli de listemizde. Tek dezavantajı Lite ve Pro’ya göre şarj olan cihaz, tasarımı ve kolay kullanım avantajı ile listemizde.
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Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72 incelemesiyle karşınızdayız. Samsung’un A52 ile beraber fazlasıyla konuşulan bir diğer telefonu A72’nin detaylı incelemesini gerçekleştirdik.
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SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72’nin güncel fiyatını kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/ec5f55a3
A72 Tasarımı
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
Kamera tarafı
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı ve batarya
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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Yazan: Burak, 1 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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