POCO X3 GT VS POCO X3 Pro | En İyi X3 Hangisi? 

POCO ailesinin X3 serisinin en performanslı modelleri X3 Pro ve X3 GT’yi konuşuyoruz. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken X3 ailesi GT’nin çıkışıyla bu oranından uzaklaşmaya başladı. Biz de bu iki telefondan hangisini tercih etmeli diye üzerine kendi düşüncelerimizi belirttik.

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Tasarım kısmında X3 GT, X3 Pro’ya göre daha ince ve hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların eleştirilerine kulak veren POCO GT modelinde bir takım geliştirmeler yapmayı ihmal etmemiş.

Ekran konusunda ise iki telefonda neredeyse aynı ekranları paylaşıyor. İkisi de 6.67 inçlik IPS LCD bir ekrana sahipken 120Hz ekran tazeleme oranıyla da akıcı görüntüler sunabiliyor. Parlaklık değerleri de birbirine çok yakın olduğundan bir ekranın daha iyi olduğunu söylemek pek de doğru olmaz.

Asıl can alıcı nokta ise performans noktası. POCO X3 Pro’da Qulacomm Snapdragon 860 işlemcisi bulunuyorken POCO X3 GT’de MediaTek Dimensity 110 işlemcisi mevcut. Performans konusunda size tam olarak istediğinizi vermeyi başaran bu iki modelden X3 GT içeresinde barındırdığı gücü tam anlamıyla kullanıcıya veremiyor. Sentetik testlerde de ortaya çıkan farklardan anlaşılacağı gibi Snapdragon 860 çok daha iyi bir iş başarıyor. Kamera konusunda X3 GT, X3 Pro’ya göre daha iyi bir kamera deneyimi sunuyor.

OmniVision sensörüyle birlikte daha net ve keskin görüntüler elde ederken renk konusunda da daha doygun ve göze hoş gelen fotoğraflar çıkarabiliyor. Video performansı konusunda da birbirlerinde renkler olarak gerçekçi görüntüyü X3 Pro, daha doygun renkleri X3 GT sunuyor.

Batarya konusunda POCO, bu iki modelde farklı teknolojiler kullanıyor. X3 Pro’da 5160 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunurken 33W ile hızlı bir şekilde dolum yapabiliyor. X3 GT’de ise 5000 mAh büyüklüğündeki batarya ise 67W ile farkını ortaya koyuyor. Günlük kullanımda iki modelde rahat bir şekilde günün çıkarabiliyorken hızlı şarj konusunda X3 GT farkını ortaya koyuyor.

Peki siz hangi X3 modelini tercih ederdiniz? Yorumlar kısmında bizlere belirtin. İyi seyirler…

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