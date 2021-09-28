7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

7500 TL ile 10000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar istemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

3500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/5z0Bpyo4u88

3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/z0LHx-ScaEk

5000 – 7500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/tftXlZ8IXb8

7500 – 10000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 10.000 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

iPhone 12

9700 TL

146,7 x 71,5 x 7,4 MM

164 GRAM

6,1 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED

HDR10, DOLBY VISION

IP68 SERTİFİKASI

APPE A14 BIONIC

4 GB / 64 – 128 – 256 GB

12 MP + 12 MP

12 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

2815 MAH BATARYA

20 WATT ŞARJ

15 WATT MAGSAFE

OnePlus 8 Pro

9000 TL

165,3 x 74,4 x 8,5 MM

199 GRAM

6,78 İNÇ 2K AMOLED 120 HZ

HDR10+, 10 BİT RENK

GORILLA GLASS 5

IP68 SERTİFİKASI

SNAPDRAGON 865

8 – 12 GB / 128 – 256 GB

48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP

16 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

4510 MAH BATARYA

30 WATT ŞARJ

30 WATT KABLOSUZ ŞARJ

Samsung Galaxy S20+

8300 TL

161,9 x 73,7 x 7,8 MM

186 GRAM

6,7 İNÇ 2K DYNAMIC AMOLED

HDR10+, 120 HZ

GORILLA GLASS 6

IP68 SERTİFİKASI

EXYNOS 990

8 GB / 128 -GB

12 MP + 64 MP + 12 MP + TOF 3D

10 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

4500 MAH BATARYA

25 WATT ŞARJ

15 WATT KABLOSUZ ŞARJ

iPhone 12 mini

8000 TL

131,5 x 64,2 x 7,4 MM

135 GRAM

5,4 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED

HDR10, DOLBY VISION

IP68 SERTİFİKASI

APPE A14 BIONIC

4 GB / 64 – 128 – 256 GB

12 MP + 12 MP

12 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

2227 MAH BATARYA

20 WATT ŞARJ

15 WATT MAGSAFE

realme GT

7600 TL

158,5 x 73,3 x 8,4 MM

186 GRAM

6,43 İNÇ FHD+ AMOLED

120 HZ TAZELEME

SNAPDRAGON 888

8 – 12 GB / 128 – 256 GB

64 MP + 8 MP + 2 MP

16 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

4510 MAH BATARYA

65 WATT ŞARJ