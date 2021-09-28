Akıllı Telefonlar
7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
7500 TL ile 10000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar istemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
3500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/5z0Bpyo4u88
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/z0LHx-ScaEk
5000 – 7500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/tftXlZ8IXb8
İçindekiler
7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
7500 – 10000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 10.000 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
iPhone 12
9700 TL
146,7 x 71,5 x 7,4 MM
164 GRAM
6,1 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED
HDR10, DOLBY VISION
IP68 SERTİFİKASI
APPE A14 BIONIC
4 GB / 64 – 128 – 256 GB
12 MP + 12 MP
12 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
2815 MAH BATARYA
20 WATT ŞARJ
15 WATT MAGSAFE
OnePlus 8 Pro
9000 TL
165,3 x 74,4 x 8,5 MM
199 GRAM
6,78 İNÇ 2K AMOLED 120 HZ
HDR10+, 10 BİT RENK
GORILLA GLASS 5
IP68 SERTİFİKASI
SNAPDRAGON 865
8 – 12 GB / 128 – 256 GB
48 MP + 8 MP + 48 MP + 5 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
4510 MAH BATARYA
30 WATT ŞARJ
30 WATT KABLOSUZ ŞARJ
Samsung Galaxy S20+
8300 TL
161,9 x 73,7 x 7,8 MM
186 GRAM
6,7 İNÇ 2K DYNAMIC AMOLED
HDR10+, 120 HZ
GORILLA GLASS 6
IP68 SERTİFİKASI
EXYNOS 990
8 GB / 128 -GB
12 MP + 64 MP + 12 MP + TOF 3D
10 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
4500 MAH BATARYA
25 WATT ŞARJ
15 WATT KABLOSUZ ŞARJ
iPhone 12 mini
8000 TL
131,5 x 64,2 x 7,4 MM
135 GRAM
5,4 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED
HDR10, DOLBY VISION
IP68 SERTİFİKASI
APPE A14 BIONIC
4 GB / 64 – 128 – 256 GB
12 MP + 12 MP
12 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
2227 MAH BATARYA
20 WATT ŞARJ
15 WATT MAGSAFE
realme GT
7600 TL
158,5 x 73,3 x 8,4 MM
186 GRAM
6,43 İNÇ FHD+ AMOLED
120 HZ TAZELEME
SNAPDRAGON 888
8 – 12 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
4510 MAH BATARYA
65 WATT ŞARJ
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
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5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
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