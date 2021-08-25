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Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
Çok beklenen ve hakkında çok konuşulan bir telefon vardı. O telefon, X3 ailesinin şanını sürdürecek veliaht olan Poco X3 GT. X3 ailesinin en güçlü üyesi olma adayı olan X3 GT’nin kutu açılışını sizler için yaptık.
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Poco X3 GT kutusunda bizleri neler karşılıyor
Kutuyu açtığımızda ilk olarak dokümanların bulunduğu sarı kutu bizleri karşılamakta. Bu kutunun içinde, 3.5 mm kulaklık girişi – USB Type-C dönüştürücü ve silikon kılıf bulunmakta. Bu sayede kablolu kulaklık veya hoparlör kullananlar, Poco X3 GT ile de bu cihazlarını kullanmaya devam edebilirler. Sarı kutunun arkasındaysa, X3 ailesinin tacını taşımaya devam eden X3 GT’yi görüyoruz.
Poco X3 GT’nin üzerindeki ambalaja baktığımızda, cihazın öne çıkan özellikleri vurgulanmış durumda. Bunlar sırasıyla şu şekilde: MediaTek Dimensity 1100, 67W hızlı şarj. Bu 2 özellik, Poco X3 GT’yi pazarın öne çıkan cihazlarından biri haline getirecek özellikler. Cihazın baz fiyatı da göz önüne alındığı zaman, 5.000 TL için başarılı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Cihazı elimize aldığımızda da, cihazın ciddi manada hafif hale gelmiş olması da ağırlık konusunda çekincesi olanları rahatlatmakta. X3 GT’nin amiral gemisi cihazlarla kıyaslanabilecek bir diğer özelliği de Gorilla Glass Victus’la korunuyor olması.
Bütün bunların ardından bizi, 67W’lık hızlı şarj cihazı karşılıyor. Böylelikle kutu içeriğinin sonuna gelmiş oluyoruz.
64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü
Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca ilk çekimlerimizde biz cihazın makro çekim performansını gayet beğendik.
67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor. Böylelikle cihazın batarya ömrü de daha yukarıya taşınabiliyor.
Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.
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İnceleme
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Vivo V21 modeli Türkiye pazarına giriş yaptı. Özellikle tasarım ve kamera özellikleriyle ön plana çıkan V21 modelinin kutu açılışını gerçekleştirdik. Firmanın dikkat çeken özellikleriyle donatılan telefonunun ilk bakışını videodan görebilirsiniz.
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ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Vivo V21 ve V21e ilk bakış; https://www.youtube.com/watch?v=jfe0J5Q2ibo
Vivo V21 lansmanı; https://www.youtube.com/watch?v=Izo1FAmRGXk
Vivo V21 özellikleri;
Boyut: 159,7 x 73,9 x 7,3 mm
Ağırlık: 179 gram
Ekran: 6,44 inç FHD+ AMOLED 90Hz HDR10+ %84.8 ekran gövde oranı
İşlemci: MediaTek Dimesity 800U 5G
Grafik: Mali-G57
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim Sistemi: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 44 MP (OIS )
Batarya: 4000 mAh
Şarj: 33W Hızlı Şarj Destekli
Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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Kripto Para
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
Fan token aracılığıyla kripto dünyasına giriş yapan Eren İmdat’ın başına neler geldi? Eren İmdat, yatırdığı parayı nasıl kaybetti? Buradan çıkarılacak dersler ne olabilir? Gibi soruları irdelediğimiz bu bölümümüzde, Atletico Madrid ve PSG fan token yatırımı yapan Eren İmdat’ın hikayesini dinledik.
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Eren İmdat’ın fan tokenlarla imtihanı
Atletico Madrid’in şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıktığı gün ATM yani Atletico Madrid fan token yatırımı yapmaya karar veren Eren, Atletico Madrid şampiyon olursa bu tokenın da ciddi bir yükseliş yaşayacağı beklentisiyle bir miktar bütçeyle ATM tokena yatırım gerçekleştirdi. Tarihler 21 Mayıs 2021’i gösterdiğinde, günün ilerleyen saatlerinde belirli dalgalanmalara maruz kalan ATM token, maç saatinin gelişiyle beraber bir miktar yükseliş gösterdi. Şampiyonluk yolunda olan Atletico Madrid’in gol yemesiyle ise, ATM tokenın fiyatı daha da yükselerek 50 USD’nin üstünü gördü. Ardından Atletico Madrid’in 2 gol bulması ve maçta öne geçmeye başlamasıyla düşüş göstermeye başlayan ATM’nin, kulübün şampiyonluğu ilan etmesiyle beraber daha da fazla düşüş yaşadığını gören Eren, düşüşe daha fazla dayanamayarak 30 USD dolaylarında çıkış yapmaya karar verdi.
Şanssızlık yaşadığını düşünen Eren’in 2. denemesiyse, PSG token ile oldu. PSG ile de benzer deneyimi yaşayan Eren, burada da bir miktar zarar ederek kripto varlıklarla olan ilişkisini yüksek oranda sonlandırmaya karar verse de; ufak çapta yatırımlarla kripto varlık dünyasında yer almaya devam ediyor.
Fan token yatırımı yaparken dikkatli olun
Fan tokenlar, özelinde bir proje veya bir ödeme aracı değil. Daha çok taraftar olunan kulübü veya kurumu fonlamaya yönelik olan fan tokenlar, bir yatırım aracından ziyade bir fonlama aracı olarak düşünülmeli diye düşünüyoruz. Bu yüzden iddia veya bahis oynar gibi fan token yatırımı yapmak her zaman için en mantıklı seçenek olmayabilir. O yüzden, lütfen fan tokenlar da dahil olmak üzere her ne yatırım yaparsanız yapın ince eleyip sık dokumaya çalışın. Unutmayın ki fan tokenlarla varlıklarınızı artırabilme şansınız olsa da; düşürebilme şansınız da mevcut.
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