Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mayıs ayında Dubai’de yaptığı bir lansmanda Poco F6 serisini tanıtmıştı. Bu seride Poco F6 ve Poco F6 Pro bulunuyor. Akıllı telefonları yanında ekosistem ürünleri tanıtmayı seven marka, Poco F6 serisi lansmanında Poco Pad isimli ilk Poco tableti de tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco Pad ülkemizde satışa sunuldu. Detaylara bakalım.

Poco Pad neler sunuyor?

Poco Pad 2000 x 1200 piksel 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon’un 7s Gen 2 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.

Tablet şu anda Xiaomi’nin resmi internet sitesinde 9900 TL’lik bir fiyat etiketi ile satışta.