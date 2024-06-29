Ünlü MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Şef olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, sol elini sürekli cebinde tutmasıyla dikkat çekiyor. 2024 MasterChef Türkiye‘nin son bölümünde, Yalçınkaya 5 yaşındayken yaşadığı acı bir kazayı ilk kez açıkladı. Bu açıklama, hayranlarını ve izleyicilerini derinden etkiledi. Peki Mehmet Şef eline ne oldu? Mehmet Şef sol eli neden kesildi? MasterChef Mehmet Şef’in eline ne oldu? İşte ilk ağızdan açıklamalar.

Mehmet Şef Eline Ne Oldu? Mehmet Şef Sol Eline Ne Oldu? Mehmet Yalçınkaya Kendisi Açıkladı

Mehmet Şef eline ne oldu? Mehmet Şef sol eli neden kesildi? MasterChef Mehmet Şef’in eline ne oldu?soruları Türkiye’de çok merak ediliyor. MasterChef’in son bölümünde Mehmet Şef bu konuda ilk defa samimi bir açıklamada bulundu. Bir yarışmacının sözleri üzerine yaptığı açıklama izleyicileri duyglandırdı.

Programa katılan bir yarışmacı, 3 yaşında traktör pervanesine parmaklarını kaptırdığını paylaştığında, Mehmet Şef de benzer bir hikayesi olduğunu açıkladı. Mehmet Şef eline ne oldu? Mehmet Şef sol eli neden kesildi? MasterChef Mehmet Şef’in eline ne oldu?

“Ben de bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum” diyen Yalçınkaya, çocukluğunda yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı: “Ben de 5 yaşındayken iki arkadaşımla oynarken üç parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum, kolay olmuyor. İş görüşmelerine gittiğinizde saklarsınız, çünkü sizi işe almayacaklar gibi gelir. Çok yakın akrabalarımızdan biri benim evlenemeyeceğimi, bana kız vermeyeceğini düşünüyordu.”

Askerlik sürecinde de benzer bir durumu yaşadığını belirten Yalçınkaya, “Askerlik şubesine gittim, elimi sakladım. Beni askere alsınlar diye. Daha sonra şehirde askerleri gördüm ve onlara durumu anlattım. Onlar da bana, ‘Git ve doğruyu söyle, yoksa askere gidersen daha büyük tepkiyle karşılaşırsın’ dediler.” şeklinde konuştu.

Yalçınkaya, MasterChef Türkiye’de eti her zaman Somer ve Danilo Şef’in kestiğini, böylece zorlanmaması için destek olduklarını da belirtti. “Bu durumu bugüne kadar hiç bahsetmedim. Etkilendiğim bir şey de, çocuklarımın dövmelerinde benim elim var. ‘Acaba etkilenir miyim?’ diye 1 yıl sonra gösterdiler.” dedi.

Mehmet Şef eline ne oldu sorusuna cevap veren Mehmet Şef, yaşadığı kazanın kıyma makinesi gibi yanlış anlaşılmalara neden olduğunu ve bunun aslında bir çocukluk kazası olduğunu vurguladı. “Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Dolayısıyla ben de kapının önünde oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna kıyma makinesi diyor. Ya da başka şeyler söylüyor. Hayatta yaşadığımız kazalar bizi tutunmaya sevk ediyor. Kolu, ayağı, vücudunun yarısı olmayanlar var, ağzıyla resim yapanlar var.” şeklinde konuştu.

Yani Mehmet Şef eline ne oldu? Mehmet Şef sol eli neden kesildi? MasterChef Mehmet Şef’in eline ne oldu? diye soranlar için cevap bu bir çocukluk kazası. MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın eliyle ilgili ortaya çıkan kıyma makinesi iddiaları doğru değil.

Mehmet Yalçınkaya’nın bu samimi açıklamaları, hem izleyicileri hem de yarışmacıları derinden etkiledi. Ünlü şefin yaşadığı zorluklara rağmen nasıl başarılı olduğunu ve azimle kariyerinde nasıl ilerlediğini anlatması, onun kararlılığını ve azmini gözler önüne serdi.

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