Poco M5, tüm varyasyonlarıyla birlikte yalnızca bir 4G telefondu. Ancak, yaklaşmakta olan Poco M6, Poco ve Xiaomi’nin Ülke Başkanı Himanhsu Tandon tarafından doğrulandığı üzere, 5G özelliklerini destekleyecek.

Bu serideki ilk 5G telefonlar olmayacak. Aslında, hem M3 hem de M4 serileri 5G modellerine sahip olduğundan, M5 bir istisna olarak karşımıza çıktı. Yine de, yonga setinin bu yeni nesil bağlantıyı nasıl sağlayacağına dair detaylar henüz açıklanmadı.

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Bu tür detaylar, lansman gününe yaklaşırken ortaya çıkacak. Şimdilik, yükseltilmiş vizör tarzı bir ada ile M4’e daha yakın olan düz kameralı bir adada çift kamera kurulumunun varlığı şimdiden ortaya çıktı.

2022’nin başlarında Hindistan’da piyasaya sürülen Poco M4 5G, 4/64GB’lık bir birim için ₹13,000 fiyat etiketiyle Flipkart aracılığıyla satıldı. Poco M5 modeli ise, 4/64 GB’lık bir birim için ₹12,500 fiyatlandırıldı ve 2022’nin sonlarında geldi. M serisinin uygun fiyatlı olduğu göz önüne alındığında (X orta sınıf ve F amiral gemilerinin altında), yaklaşan Poco M6’nın aynı fiyat segmentinde kalmasını bekliyoruz.