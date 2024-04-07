Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco M4 Pro HyperOS güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Poco M4 Pro kullanıyorsanız ve halen Poco M4 Pro HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Poco M4 Pro HyperOS ile neler sunuyor?

Poco M4 Pro, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.43 inç büyüklükte ve 90 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel kullanılıyor.

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Poco M4 Pro kaputun altında MediaTek Helio G96 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G96 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco M4 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.