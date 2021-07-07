Akıllı Telefonlar
POCO M3 Pro 5G Türkiye’de satışa başladı
Erken satış fırsatıyla POCO M3 Pro 5G, özel indirim ve hediye teklifleri ile birlikte Xiaomi Mağazalarında ve online satış kanallarında kullanıcılarını bekliyor. POCO M3 Pro 5G, 3.199 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışta.
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MediaTek Dimensity 700 işlemci ile donatılan POCO M3 Pro 5G, dikkat çeken fiyatıyla performans ve eğlence deneyimi sunuyor. Dünya genelinde genç teknoloji tutkunları arasında popüler bir marka olan POCO, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’yi Türkiye’de piyasaya sundu. MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan akıllı telefon, 5G çift SIM desteği ve 90Hz ekranıyla performans ve eğlence deneyiminin yanı sıra uzun pil ömrü için optimum güç verimliği sağlıyor.
İçindekiler
MediaTek Dimensity 700 ile 5G hızı ve çift 5G bekleme özellikleri sunuyor
POCO, genel performans ve hız sunmak için MediaTek Dimensity teknolojisini ilk kez kullanıyor. Bu güçlü platform, 7nm işlemci teknolojisi sayesinde daha uzun pil ömrü için güç tüketimini en aza indirirken performansıyla da dikkat çekiyor. Entegre 5G modem ile SIM kartlarının fiziksel olarak değiştirilmesine gerek kalmadan her zaman açık 5G özelliği sağlayan çift 5G bekleme modunu destekliyor.
POCO M3 Pro 5G’nin performansı aynı zamanda eğlenceli bir deneyimi sunuyor. İşlemcisi, 2.2GHz’ye kadar çalışan iki yüksek kapasiteli Cortex-A76 çekirdekle gelişmiş bir sekiz çekirdekli mimariye sahip. İşlemci, ayrıca ilave yüzde 30 performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-G57 GPU ile eşleştirilmiş. Tüm bunların yeni UFS 2.2 depolama teknolojisiyle bir araya gelmesi cihazın, grafik ağırlıklı oyunların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesini ve videoların izlenebilmesini sağlıyor. POCO M3 Pro 5G’nin, 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.
90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla POCO M3 Pro eğlence savaşçısına dönüşüyor
İşlemcinin özellikleriyle eşleşen POCO M3 Pro 5G’nin ekranı, kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarıyor. POCO M3 Pro 5G, 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha iyi görseller ve daha akıcı bir deneyim sunuyor. Model ayrıca, DotDrop özelliğine sahip POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ile yükseltilmiş. DynamicSwitch özelliği, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz arasında otomatik olarak geçiş yapmasını sağlayarak yenileme hızının içeriğe göre uyarlanmasına ve güç tasarrufu elde edilmesine olanak tanıyor.
1080p çözünürlükte net görüntüler üreten 6,5 inç FHD+ ekrana sahip olan cihazın ön kısmındaki iki adet, arka kısmındaki bir adet ışık sensörü, ışığın 360° algılanmasına olanak tanıyor. Bu, optimum görünüm için parlaklık düzeyinin 4096 kademede akıllı ve hassas bir şekilde ayarlanabilmesini sağlıyor.
48MP üçlü kamera kurulumu ve uzun ömürlü piliyle eksiksiz bir deneyim sunuyor
48MP ana kameranın yanında 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip üçlü kamera kurulumu, POCO M3 Pro 5G’nin çok yönlü kullanıcı deneyimini tamamlıyor. 48MP ana kamera, kullanıcıların özellikle düşük ışığa sahip ortamlarda daha net ve ayrıntılı görüntüler alabilmelerini sağlıyor. Gece Modu, Hızlandırılmış Video ve Zamanlı seri çekim gibi çeşitli yazılım özellikleri kamera kurulumunun kullanım alanlarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve video alanlarında yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına olanak tanıyor.
Tüm bu özellikler 2 ve daha fazla gün kullanım ömrü sunan 5.000mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazlarını kısa süre içinde şarj ederek hızla kullanmaya başlayabiliyor.
Ergonomik üç boyutlu kavisli tasarımla kalabalığın arasından sıyrılın
POCO M3 Pro 5G’nin farklıbir görünüme sahip olması için genel akıllı telefon tasarımlarından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3D kavisli arka tasarımı ve parlak kaplamasıyla cihaz, şık ve kaliteli görünümüyle dikkat çekiyor. POCO’nun tasarım tarzını tamamlayan cihazın sarı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor. Tasarımında kullanılabilirliğin ön planda tutulduğu cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi özellikler ile birlikte geliyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 yonga setiyle piyasaya çıkacak!
Geçtiğimiz birkaç haftada, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi olan Mi 12 serisi ile ilgili pek çok yeni rapor ve sızıntı ortaya çıktı. Raporlara göre Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 ile piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon olacak. Geçtiğimiz nesilde Snapdragon 888’i ilk kez Xiaomi Mi 11 kullanmıştı.
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Snapdragon 895, tahmini olarak ne zaman piyasaya çıkacak?
Çin’den gelen raporlar, Snapdragon 895’in gelişiminin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Ayrıca, bu çipe sahip akıllı telefonların bu yıl aralık ayı gibi erken bir zamanda piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonlar mevcut. Snapdragon 888’li Xiaomi Mi 11, Aralık 2020’de resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipinin ismi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Qualcomm’un yaptığı adlandırmalara baktığımızda çipin Snapdragon 895 adını alması muhtemel gözüküyor. Qualcomm, Snapdragon 865’ten sonra Snapdragon 875 ile seriye devam edecekti. Fakat şirket bu çipe Snapdragon 888 adını verdi. Bunun nedeni, “888” sayısının Çin’de uğurlu olarak kabul edilmesiydi. “888” ve “865” arasındaki 875 ile 885 geçildiği için çoğu raporda yeni yonga seti “Snapdragon 895” olarak belirtiliyor.
Xiaomi’nin akıllı telefon serisindeki bir sonraki amiral gemisi, Xiaomi Mi 12 olacak. Geçen yılki gibi yeni nesil Snapdragon yonga setini ilk kullanan cihazlar yine “Mi” serisine ait olacak. Ancak Xiaomi, bu işlemciyi piyasaya sürmeye çalışan tek şirket değil. Daha önce, Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu genel müdürü Chen Jin önemli bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre Snapdragon 895 işlemcili yeni Lenovo amiral gemisi, 2021’de yılbaşından önce piyasaya çıkacak. Yani, yeni Lenovo amiral gemisini Aralık 2020’de resmi olarak göreceğiz. Yeni yonga setini ilk piyasaya sürme yarışında kimin galip geleceğini henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak iki taraftan da gelen açıklamalar, rekabetin kızışacağını gösteriyor.
Mevcut raporlara göre Xiaomi Mi 12, kamera alanında büyük iyileştirmeler ile gelecek. Xiaomi Mi 12 Ultra’nın çıktığı dönemde en iyi kameraya sahip akıllı telefon olması bekleniyor. Weibo’daki bir sızıntı uzmanına göre Mi 12 Ultra, 1 inç boyutunda 192 MP’lik ana kameraya sahip olacak. Bununla birlikte en büyük kamera sensörü, Mi 12 Ultra’da bulunacak. Bu sensör, 12 MP’lik çekimler elde etmek için 16 kareyi bir araya getirecek. Ayrıca kamera, ışık ve görüntü yakalamada önceki nesilden çok daha iyi sonuçlar verecek.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
OPPO ülkemizde yaptığı yatırımlarla yerli üretime hız kesmeden devam ediyor. Yerli üretim telefonların arasında şık tasarımıyla dikkat çeken modelin detaylı incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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OPPO’nun tasarım kısmında en başarılı markalardan birisi olduğu aşikar. Üst segment telefonlarıın haricinde orta segmentte hatta giriş segmentinde bile tasarım konusunda çok başarılı telefonlar çıkartıyorlar. Burada da OPPO A74 modelinde çok şık bir tasarım bizleri karşılıyor. İki farklı ile renk ile gelen A74 renk geçişleriyle estetik tasarım anlayışına şıklık katmış. 160mm x 73.8mm x 8mm ince yapısı sayesinde de elde tutuşu rahat olan model 175gram ağırlığıyla da sizi yormuyor.
Orta seviye telefonlarda da artık standart olarak görmeye başladığımız AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 6.43 inç. FHD+ çözünürlük ile gelen model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca 430 nit normal 800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran çerçevelerinin de görece az olması sebebiyle %84.4 ekran gövde oranı sunuyor.
Performans konusunda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte Adreno 610 GPU eşlik ediyor. 4GB RAM / 128GB Hafıza seçenekleri bulunan telefonun hafızasını dilerseniz 256GB’ye kadar arttırılabiliyorsunuz. Kutudan Android 11 ColorOS 11.1 ile çıkan telefonda dikkat çekici bir özellik olarak RAM arttırma özelliği bulunuyor. Depolama alanından alacağı maksimum 3GB (1GB-2GB-3GB kademeleri var) ile 7GB RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kamera tarafında her OPPO telefon gibi A74’te iyi işler başarıyor diyebiliriz. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerinde, ikinci kamerası 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası, üçüncü kamera ise2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip bir derinlik algılayıcı sensör/kamera işlevi görüyor. Bu kameralar ile 1080p/30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip in kamera bulunuyor.
Batarya tarafı OPPO A74’ün en güçlü olduğu özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir pili içerisinde bulunduran model 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekliyor. Normal kullanımda iki günlük bir pil ömrü vadeden telefon yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca 30 dakikada %54 dolum yapabiliyor. Bu sayede kısa süre içerisinde gününüzü kurtaracak bir pil ömrünüz oluyor.
Ses konusunda mono hoparlör sunan modelin ses seviyesi iyi olsa da sesin temiz ve berrak gelmesi konusunda eksiklikleri bulunuyor. Buna ek olarak 3.5mm kulaklık girişini de bulundurmasıyla sizde kendi kulaklığınız ile bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulaklığının çıkması da OPPO A74’ün artı yönlerinden bir tanesi.
WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını içerisinde bulunduran A74, günümüz teknolojilerini karşılayabiliyor. Yükleme ve indirme işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyorken bluetooth bağlantısını da kesintisiz sürdürebiliyor. Herhangi bir bluetooth bağlantısına sahip cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklıklarda da ufak bir gecikme olsa da rahatsız edici bir durum olmadığını söylemek mümkün.
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Akıllı Telefonlar
Oppo, kendi görüntü işlemcisini geliştiriyor!
Mikroelektronik kıtlığı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, yarı iletken endüstrisinin önemini yeniden ortaya çıkardı. Dünyanın en güçlü üreticileri, kendi yarı iletken fabrikalarını kurmaya ve bu alanda teknolojilerini geliştirmeye başladılar. Xiaomi ve Oppo, çip üretimindeki yüksek maliyetten çekinmeden kendi işlemcilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Son sızıntılar ise Oppo’nun kendi görüntü işlemcisi üzerinde çalışmalara başladığını gösteriyor.
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Oppo, yeni görüntü işlemcisi ile neyi hedefliyor?
Oppo, yeni görüntü işlemcisi ile çip sektörüne yeni bir başlangıç yaptı. Şirket, geliştirdiği yeni çip ile kusursuz düzeyde fotoğraf çekimini hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi, kendi görüntü sinyali işleme çipi olan Surge C1 ile çip sektörüne giriş yaptı. Bu çip ilk olarak Xiaomi Mi Mix Fold’da kendini gösterdi. Şimdi ise sıra Oppo’da. Digital Chat Station’a göre şirket, kendi ISS çipini geliştiriyor. Ayrıca bu, Oppo, OnePlus ve Realme uzmanlarını bir araya getiren “Mariana Projesi“nin bir parçası olacak. Bununla birlikte yeni görüntü çipi, tahminlere göre Oppo M1 adlandırmasıyla karşımıza çıkacak. Bu ismin, geçmişte Oppo’nun ilk merkezi yonga setinde kullanılacağı konuşulmaktaydı. O dönemde, Oppo ve Xiaomi’nin ilk 5G yonga setlerini tanıtmanın eşiğinde olduğunu söyleyen sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki yeni görüntü çipi bu isimlendirme ile gelecek.
Oppo, 2021’in sonu veya 2022’nin başında, kendi yonga setini üretmeyi hedefliyor. Söylentilere göre çip üreticisi UNISOC, şirketin kendi SoC’sini oluşturmasında firmaya yardımcı oluyor. Henüz firmanın hangi segmentte nasıl bir yonga seti geliştirdiği bilinmiyor. Ancak yaz aylarının sonunda bu konu hakkında yeni söylentiler ortaya çıkacaktır.
Oppo, Reno 6 Z olarak adlandırılmasını beklediğimiz yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, 5G desteğine sahip orta sınıf bir akıllı telefon olacak. Bununla birlikte telefon, Dimensity 800U yonga setinden gücünü alacak. Son raporlara göre 5G destekli yeni cihaz 21 Temmuz tarihinde resmi olarak bir lansman ile piyasaya çıkacak. Mevcut bilgilere göre Reno 6 Z, 6.43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, 64 MP çözünürlüğü bulunan ana kameranın dahil olduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Şirketin geliştirdiği yeni görüntü çipinin bu cihaza yetişip yetişmeyeceği ise henüz belli değil.
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