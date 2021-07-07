Giyilebilir Teknoloji
Kandaki Oksijen Değerini Ölçen OPPO Band Sport Türkiye’de
OPPO, akıllı saat modelinden sonra akıllı ürünler kategorisindeki bir diğer ürün olan OPPO Band Sport’u Türkiye pazarında satışa sundu.
Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 yonga setiyle piyasaya çıkacak!
OPPO, uykunun her saniyesinde aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçen ve 1.1 inç tam renkli AMOLED ekranıyla estetiğini koruyan OPPO Band Sport modelini Türkiye’de satışa sundu. 12 farklı egzersiz moduna ve çeşitli işlevlere sahip OPPO Band Sport, sürekli aktif ve hızlı yaşam temposuna sahip olanlar için ideal bir model olarak öne çıkıyor.
İçindekiler
Uykudaki koruyucunuz
Günümüzde stres veya baş döndüren program yoğunluğu nedeni ile her zamankinden daha fazla sayıda insan uyku problemleri yaşıyor. OPPO Band Sport’un sağlık izleme işlevi uykudaki sorunları tespit edebiliyor. Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band Sport, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor.
Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band Sport kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.
Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band Sport, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzers iz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band Sport ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor.
OPPO Band Sport 12 egzersiz moduyla aktif bir yaşam
Uyku sorunlarının yanı sıra genç yetişkinleri kaygılandıran bir başka sağlık konusu da egzersiz. Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band Sport’ta koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band Sport egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, sadece Google Play’de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.
Modern yaşamlar için modern kolaylıklar
OPPO Band Sport kullanıcının akıllı telefonunun bir uzantısı olarak da görev yapıyor. Kullanıcılar gelen mesajları ve arama bilgilerini alabiliyor, müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebiliyor ve hatta cep telefonlarını bile bulabiliyorlar. OPPO Band Sport pil için yüksek performanslı, az enerji tüketen bir işlemci kullanıyor. 100mAh düzeyindeki pil sadece 1.5 saatte tam olarak şarj oluyor.
Siyah rengi ile raflardaki yerini alan Band Sport’un Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 349 TL.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Samsung, yeni akıllı saat platformunu tanıttı!
Samsung ve Google’ın akıllı saatler için ortak olarak geliştirdiği yeni arayüz olan One UI Watch, bugün resmi olarak piyasaya çıktı. Şirket, yeni akıllı saat platformunu MWC 2021 fuarında gerçekleştirdiği sunum ile kullanıcılara tanıttı. Gelecekte çıkması beklenen bütün Samsung akıllı saatlerde bu arayüzün kullanılması planlanıyor. Firmanın yeni arayüzle birlikte Galaxy Watch 4’ü de tanıtması bekleniyordu. Ancak şirket bu akıllı saati tanıtmakta acele etmemeye karar verdi. Bununla birlikte ağustos ayında gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4’ü görebiliriz.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5a’nın çıkış tarihi belli oldu!
Mevcut Samsung akıllı saatler, One UI Watch güncellemesini alacak mı?
Samsung, piyasada mevcut olan akıllı saatlere One UI Watch güncellemesini vermeyeceğini açıkladı. Bunun yerine kullanımda olan Tizen platformu için üç yıllık güncelleme desteği sözü verdi. Bu, bazı kullanıcıları memnun etmese de üç yıl güncelleme garantisi firmaya olan güven açısından önemli bir gelişme.
One UI Watch arayüzü, daha fazla uygulamayı erişime açmak ve işlevleri basitleştirmek hedefiyle ortaya çıktı. Ayrıca yeni arayüz, akıllı telefonlar ve akıllı saatler arasındaki etkileşimi geliştirmeyi hedefliyor. Yeni platform ile birlikte akıllı telefona indirilen bir uygulama, akıllı saate de entegre olacak. Tabi bunun için mevcut uygulamanın akıllı saatler için uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca akıllı telefonlarda saat fonksiyonu belirli bir şehir için özelleştirilmişse, aynı bilgiler otomatik olarak akıllı saatte de gösterilecektir.
One UI Watch’ın bir diğer özelliği de kişileri engellemeye yönelik eşitleme desteğidir. Bu özellikle birlikte, saatinizde bir çağrıyı veya mesajı engellediğinizde mevcut kişi telefonda da otomatik olarak engellenecektir. Bunun bir benzeri telefonda engellenen kişinin saatte de engellenmesi olarak karşımıza çıkacak. Yeni ürün yazılımı, Google Play mağazası için de destek sunacak. Kullanıcılar, Spotify, Youtube Music, Adidas Running veya Sleep Cycle gibi uygulamaları yükleyebilecekler. Hatta bu uygulamalara Google Haritalar da dahil olacak.
Tizen destekli Galaxy Watchların yeni akıllı saatlere göre geride kaldığı en önemli konu, üçüncü parti uygulama desteği olacak. Bunun haricinde şirket, One UI Watch için birçok yeni saat kadranı oluşturacak. Firma, özelleştirmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için yeni bir tasarım aracını piyasaya sürecek. Bununla birlikte Samsung, One UI Watch tabanlı saatlerde performansı ve pil ömrünü arttırma sözü verdi. Yeni platforma dayanan ilk Galaxy Watch’un ağustos ayında piyasaya sürülmesi muhtemel gözüküyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Samsung Galaxy Watch Active 4 modelinin ilk görselleri sızdırıldı!
Samsung’un yeni akıllı saat modeli Samsung Galaxy Watch Active 4‘ün ilk görselleri sızdırıldı. İşte Samsung‘un yakında tanıtacağı akıllı saati Galaxy Watch Active 4.
Teknoloji dünyasının hemen hemen her alanına yeni ürünler üreten Samsung, yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Samsung‘un sevilen akıllı saat serisi Galaxy Watch’un yeni modeli Galaxy Watch Active 4 için çok az bir süre kaldı. Ancak saat resmi olarak tanıtılmadan tasarımı elimize ulaştı.
Bugün gelen sızıntılarda Samsung‘un yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch Active 4‘ün görselleri mevcut. Muhtemelen Ağustos ayında resmi olarak tanıtılacak olan Galaxy Watch Active 4 tasarımını çok uzun süre saklayamadı. Gelin Samsung‘un yeni modeli Galaxy Watch Active 4‘e yakından bakalım.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy M22’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Samsung tasarımı tamamen değiştirmiş!
Samsung‘un yakın bir tarihte tanıtacağı yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 4 karşımızda. Gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda Samsung‘un artık daha başka bir tasarıma yol aldığını görüyoruz. Özellikle önceki modellere göre daha köşeli bir tasarım ile gelmeyi planlayan Samsung, yan düğmelerdeki yuvarlak tasarımdan vazgeçmiş. Bunun yerine dikdörtgen bir tasarım kullanmış.
Üzerinde dönen bir çerçeve taşıymayan Galaxy Watch Active 4‘ün çok daha ince gözüken bir çerçeve tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Saatin ekranına baktığımızda ise köşelere doğru kavislenen tasarımın bu modelde kullanılmadığını görüyoruz. Yani Galaxy Watch Active 4 dümdüz bir ekran ve ince bir çerçeve ile geliyor. Dolayısıyla daha tarz bir görünüm kazanan Galaxy Watch 4, tabiki yeni bir model olduğunu da belli ediyor.
Gelen sızıntılara göre iki farklı kayış ile gelecek olan Galaxy Watch Active 4, 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklu boyut sunacak. Siyah, gümüş, yeşil ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak olan Galaxy Watch Active 4, işletim sistemi tarafında Wear OS‘u kullanacak. Ancak bu işletim sistemi daha güzel bir görünüm için One UI ile kaplanacak.
Samsung Galaxy Watch Active 4 modeline genel olarak baktığımızda güzel bir tasarım ile geleceğini görüyoruz. Özellikle ekran ve çerçevenin uyumu gayet şık ve spor bir görünüm katmış. Bu görseller şimdilik sızıntılardan ibaret. Saatin tam tasarımına başta da dediğimiz gibi muhtemelen Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda kavuşacağız. Tabi daha öncesinde Samsung tarafından bir paylaşım gelmezse.
Sizce Galaxy Watch Active 4‘ün tasarımı nasıl gözüküyor? Siz bu saati satın almayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji
OPPO Enco X ve Enco Air ile Dünya Müzik Günü’nün Keyfine Varın
Her yıl 21 Haziran’da kutlanan Dünya Müzik Günü’nün keyfini en iyi şekilde yaşamak için OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air iyi birer tercih olarak dikkat çekiyor.
Bakmakta fayda var: Huawei Online Mağaza, MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor
OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air, Dünya Müzik Günü’nde müzikseverler için iyi birer tercih olarak karşımıza çıkıyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X en iyi Hi-Fi deneyimi iddaisı bulunuyorken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: Enco X
Sizlere en iyi Hi-Fi deneyimi iddiasıyla sunulan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL.
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland‘dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası‘ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air’ın, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 1 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 3 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Huawei FreeBuds 4, 14.3 mm çapındaki sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor
Yeni Huawei Ülke Müdürü Allen Yao, HWP Ekibinin Sorularını Yanıtladı
POCO M3 Pro 5G Türkiye’de satışa başladı
Kandaki Oksijen Değerini Ölçen OPPO Band Sport Türkiye’de
PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
Samsung Galaxy A52, Galaxy A72, POCO X3 Pro ve POCO F3 video karşılaştırma
Acer A514-53-312S Vatan Bilgisayar’da
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.