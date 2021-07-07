Kandaki Oksijen Değerini Ölçen OPPO Band Sport Türkiye’de

OPPO, akıllı saat modelinden sonra akıllı ürünler kategorisindeki bir diğer ürün olan OPPO Band Sport’u Türkiye pazarında satışa sundu.

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OPPO, uykunun her saniyesinde aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçen ve 1.1 inç tam renkli AMOLED ekranıyla estetiğini koruyan OPPO Band Sport modelini Türkiye’de satışa sundu. 12 farklı egzersiz moduna ve çeşitli işlevlere sahip OPPO Band Sport, sürekli aktif ve hızlı yaşam temposuna sahip olanlar için ideal bir model olarak öne çıkıyor.

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Uykudaki koruyucunuz

Günümüzde stres veya baş döndüren program yoğunluğu nedeni ile her zamankinden daha fazla sayıda insan uyku problemleri yaşıyor. OPPO Band Sport’un sağlık izleme işlevi uykudaki sorunları tespit edebiliyor. Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band Sport, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor.

Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band Sport kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.

Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band Sport, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzers iz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band Sport ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor.

OPPO Band Sport 12 egzersiz moduyla aktif bir yaşam

Uyku sorunlarının yanı sıra genç yetişkinleri kaygılandıran bir başka sağlık konusu da egzersiz. Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band Sport’ta koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band Sport egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, sadece Google Play’de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.

Modern yaşamlar için modern kolaylıklar

OPPO Band Sport kullanıcının akıllı telefonunun bir uzantısı olarak da görev yapıyor. Kullanıcılar gelen mesajları ve arama bilgilerini alabiliyor, müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebiliyor ve hatta cep telefonlarını bile bulabiliyorlar. OPPO Band Sport pil için yüksek performanslı, az enerji tüketen bir işlemci kullanıyor. 100mAh düzeyindeki pil sadece 1.5 saatte tam olarak şarj oluyor.

Siyah rengi ile raflardaki yerini alan Band Sport’un Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 349 TL.