Xiaomi, bu haftanın başlarında MIUI 14 güncellemesi için uygun akıllı telefonlarının bir listesini paylaşmıştı. Şimdi de şirketin alt markası olan POCO, kendi telefonları için MIUI 14 güncelleme takvimini paylaştı. Listede ülkemizde çok satan modeller de var.

İşte POCO Telefonların Güncelleme Takvimi!

Güncellemeler konusunda diğer Android üreticilerinin gerisinde kalan POCO, bu yıl vites artıracakmış gibi görünüyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini alacak cihazlar için paylaşılan takvim, ilerleyen zamanlarda güncellenerek genişleyecek olsa da, şimdilik listede farklı segmentlerden 10 adet cihaz bulunuyor.

Listenin başında ülkemizde de kısa bir süre önce satışa sunulan POCO X5 Pro 5G modeli bulunuyor. Yılın ilk çeyreğine MIUI 14 güncellemesine kavuşacak olan cihaz zaten kutudan MIUI 14 ile çıktığı için kafaları karıştırabilir. Ancak cihazın kutudan Android 12 üzerine kurulu MIUI 14 ile çıktığını hatırlatalım. Güncellemeyle beraber POCO X5 Pro 5G Android 13’e kavuşacak.

Yılın ikinci çeyreğinde güncellemeye kavuşacak olan cihazlar arasında ülkemizde popüler olan POCO F4 5G ve POCO X3 Pro modelleri yer alıyor. Sundukları donanım özellikleri ve nispeten uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu cihazların güncelleme takvimine dahil edilmesi iyi olmuş.

Yılın üçüncü çeyreğinde güncelleme alacağı açıklanan cihazlar da firmanın ülkemizde çok satan modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri unutmaması POCO’nun güncelleme konusunda sıkı bir çalışma yaptığını gösteriyor.

Listede eksik olan modeller de var. Ancak bunun nihai liste olmadığını ve ilerde bu listenin genişleyeceğinin kesin olduğunu söylemekte fayda var. Firma, güncelleme konusunda diğer Android üreticilerinin ayak izlerini takip edecekmiş gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listedeki cihazlardan birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!