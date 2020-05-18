Poco gerçek kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor!

Bir akıllı telefon üreticisi olmaktan daha fazlasını hedefleyen Realme, akıllı telefonlar dışında ürettiği diğer cihazlarla da beraber kendi ekosistemini kurmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda, giyilebilir teknolojiler ve kulaklıklar da üretmeye başlayan Realme; Buds Air modeli sonrasında, daha uygun fiyatlı bir TWS kulaklık seçeneği olacak olan Buds Q modelini piyasaya sürecek.

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Realme Buds Q hakkında neler biliyoruz

Yakın zamanda TWS kulaklık piyasasındaki rekabete dahil olacak olan Buds Q modeli, Indonesian Telecom Authority tarafından onaylandı. Listeye göre, RMA215 model kodu ile görüntülenen kulaklık, ticari olarak ise Realme Buds Q adıyla pazara sürülecek. Fakat kulaklığın teknik özellikleri ve diğer detayları ile ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

25 Mayıs 2020 tarihindeki bir etkinlikle ilk akıllı televizyonu ve akıllı saat kategorisindeki yeni ürünlerini tanıtacak olan Realme, Buds Air Neo modelini de bu etkinlikte tanıtacak. Bu cihazlara ek olarak; Realme Buds Q modelini bu etkinlikte görebilme ihtimalimiz bulunsa da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Bakalım elektronik sektöründe pazarı kızıştıran markalardan olan Realme, yeni atılımlarıyla beraber başarıya daha da yaklaşabilecek mi? Lansman sonrasında, eğer tanıtılırsa Buds Q ve onun dışında da Realme’nin yeni ürünleri ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!