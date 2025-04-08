Poco, amiral gemisi seviyesindeki özellikleri daha uygun fiyatla sunma stratejisini sürdürüyor. Poco F7, daha önce tanıtılan F7 Pro ve F7 Ultra modellerinin ardından seriye standart bir alternatif olarak katılmaya hazırlanıyor. Hindistan’da BIS (Hindistan Standartlar Bürosu) tarafından onaylanan Poco F7, büyük ihtimalle Çin pazarında tanıtılması beklenen Redmi Turbo 4 Pro’nun yeniden markalanmış versiyonu olacak. Bu cihaz, yüksek performansıyla olduğu kadar agresif fiyat politikasıyla da dikkat çekmeye aday.

Orta Segmenti Yerinden Edecek: Poco F7 Özellikleri ve Fiyatıyla Gündemi Sarsıyor!

Yeni Poco F7, 6.83 inç boyutunda OLED LTPS düz ekranla geliyor. “1.5K” çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla donatılan bu ekran, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak. 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı sensörle gelen Poco F7, fotoğraf tutkunlarını da ihmal etmiyor.

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Dayanıklılık tarafında da sınıfının ötesine geçen model, hem IP68 hem de IP69 sertifikaları sayesinde toza ve suya karşı oldukça dirençli. Tüm bu güçlü donanım, 90W hızlı şarj destekli devasa 7.500mAh batarya ile besleniyor. Bu da Poco F7’yi sadece güçlü değil, aynı zamanda dayanıklı bir günlük cihaz haline getiriyor.

Poco F7 Hangi İşlemciyle Geliyor? Poco F7 Hangi İşlemciyle Geliyor?

Poco F7’nin kalbinde, son dönemin dikkat çeken yonga setlerinden Snapdragon 8s Gen 4 yer alıyor. Bu işlemci, yüksek performans ve enerji verimliliğini aynı potada eriterek oyun, çoklu görev ve medya tüketimi için ideal bir deneyim sunuyor. Özellikle orta-üst segment kullanıcılarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak düzeyde bir donanım vaat ediyor. Gücünü Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden alan cihaz, performans açısından amiral gemilerini aratmıyor.

Poco F7 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Poco F7 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Fiyat tarafında Poco, yine “fiyat/performans” mottosuna sadık kalıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Poco F6, ₹29.999 seviyesinden satışa çıkmıştı. Bu sebeple Poco F7’nin de benzer bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor. Gözler artık markanın resmi duyurusunda. Fakat görünen o ki, Poco yine segmentinde en çok konuşulan telefonlardan birine imza atacak.

Uygun fiyatı, yüksek performansı ve dayanıklı yapısıyla Poco F7, adeta bir amiral gemisi katili olarak konumlanıyor. Önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak model, fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek olacak gibi görünüyor.

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