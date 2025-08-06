POCO’nun F serisi, uygun fiyatlı amiral gemisi segmentinde her zaman dikkat çekmiştir. POCO F6, fiyatı ve güçlü donanımıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunarken; F7, biraz daha büyük kasasıyla, daha uzun pil ömrü ve birkaç önemli yükseltmeyle dikkat çekiyor. Bu videoda iki cihazı da detaylıca ele alıyor ve hangisinin sizin için daha uygun olduğuna birlikte karar veriyoruz.

Tasarım tarafında POCO F6, 179 gram ağırlığıyla F7’ye göre daha hafif ve elde tutması daha kolay bir cihaz. F7 ise 215.7 gram ağırlığında ve biraz daha kalın bir yapıya sahip. Malzeme kalitesinde de farklar var; POCO F6’da Gorilla Glass Victus ön koruma varken POCO F7’de ise Gorilla Glass 7i koruma bulunuyor. Ancak IP68 sertifikası ve metal kasası sayesinde POCO F7, suya ve toza karşı ekstra dayanıklılık sunuyor. Bu da cihazı biraz daha sağlam kılıyor. POCO F6 modelinde ise sadece IP64 sertifikası bulunuyor.

Ekran tarafında F7, 6.83 inç büyüklüğünde ve 3200 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. F6 ise 6.67 inç ekranla geliyor ve 2400 nit seviyesinde kalıyor. Her iki modelde de 120Hz yenileme hızı, 68 milyar renk desteği, HDR10+ ve Dolby Vision yer alıyor. F7, ekran deneyiminde özellikle dış mekanda daha iyi bir görünürlük sağlıyor.

Performans farkı da dikkat çekici. POCO F6, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi ve Adreno 735 GPU’suyla zaten güçlü bir performans sunarken, F7 bu noktada bir adım öne çıkıyor. Snapdragon 8s Gen 4 ve Adreno 825 grafik birimi ile F7 hem oyunlarda hem de uzun vadeli kullanımda daha iyi bir deneyim vadediyor. RAM ve depolama seçeneklerinde de F7’nin 12GB RAM ile önde olduğunu görüyoruz. Ayrıca depolama biçimi olarak da POCO F7 UFS 4.1 kullanırken POCO F6’da UFS 4.0 bulunuyor.

Batarya tarafında ise F7 açık ara üstün. 6500 mAh kapasite ile günlük kullanımı rahatlıkla iki güne yayabilirken, F6’nın 5000 mAh bataryası ortalama bir günü çıkarıyor. Her iki cihazda da 90W hızlı şarj desteği mevcut. Fiyatlara gelirsek, POCO F6 12/512 GB versiyonuyla yaklaşık 20.000 TL civarında yer alırken, F7 aynı kapasiteyle 30.000 TL seviyesinde. Aradaki farkı hak edip etmediğini ise videoda birlikte değerlendiriyoruz.

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