POCO markasının üst segmente konumlandırdığı yeni telefonu POCO F6 Pro’yu bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan GTA: San Andreas oynuyoruz.

POCO F6 Pro segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16GB RAM’i ve 5000 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz POCO F6 Pro’nun oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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