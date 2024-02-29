Ülkemizde 20.000 TL altında birçok telefon bulunuyor. Ama aralarında fiyat/performans oranında dikkat çeken bir marka bulunuyor: POCO.

POCO geçtiğimiz sene fiyat/performans oranında dikkat çeken modeli POCO F5 ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Özellikle ülkemizde sunduğu agresif fiyat politikasını bu sene de devam ettiren marka X6 Serisiyle de yine tüm gözleri üzerine topladı. POCO X6 Pro ise bu senenin şimdiden en fiyat/performans telefonu olarak nitelendiriliyor. Peki aynı markanın farkı telefonlarını kıyaslarsak sonuç ne olur? POCO F5 mi alınmalı yoksa POCO X6 Pro mu? Hangi telefon kime göre? Birbirlerine üstünlük sağladığı ya da geri kaldığı noktalar neler? Gelin bu videoda iki telefonu detaylı olarak kıyaslayalım ve hangisinin sizin için daha alınabilir bir telefon olduğuna karar verelim.

POCO F5 Özellikleri

Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

Ağırlık: 181 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh, 67W Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

POCO X6 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm

Ekran: 6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300-Ultra

RAM/Depolama: 12GB / 512 GB

Kamera: 64MP (OIS) + 8MP + 2MP makro / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh, 67W Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

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