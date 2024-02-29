Ülkemizde 20.000 TL altında birçok telefon bulunuyor. Ama aralarında fiyat/performans oranında dikkat çeken bir marka bulunuyor: POCO.
POCO geçtiğimiz sene fiyat/performans oranında dikkat çeken modeli POCO F5 ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Özellikle ülkemizde sunduğu agresif fiyat politikasını bu sene de devam ettiren marka X6 Serisiyle de yine tüm gözleri üzerine topladı. POCO X6 Pro ise bu senenin şimdiden en fiyat/performans telefonu olarak nitelendiriliyor. Peki aynı markanın farkı telefonlarını kıyaslarsak sonuç ne olur? POCO F5 mi alınmalı yoksa POCO X6 Pro mu? Hangi telefon kime göre? Birbirlerine üstünlük sağladığı ya da geri kaldığı noktalar neler? Gelin bu videoda iki telefonu detaylı olarak kıyaslayalım ve hangisinin sizin için daha alınabilir bir telefon olduğuna karar verelim.
POCO F5 Özellikleri
Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm
Ağırlık: 181 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
Bellek: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 64 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP / 16MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh, 67W Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC
POCO X6 Pro Teknik Özellikleri:
Tasarım: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm
Ekran: 6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 8300-Ultra
RAM/Depolama: 12GB / 512 GB
Kamera: 64MP (OIS) + 8MP + 2MP makro / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh, 67W Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC
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