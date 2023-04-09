Xiaomi, Çin pazarında sattığı Redmi K serisi akıllı telefonlarının bazılarını Xiaomi T serisi adı altında bazılarını ise Poco F serisi adı altında küresel pazarda satışa sunuyor. Çinli şirket uzun süredir bu yeniden markalama stratejisini sürdürüyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi K60’ın yeniden markalanmış versiyonu olacağı düşünülen Poco F5 Pro’nun görüntüleri sızdırıldı. Detaylara bir göz atalım.

*Redmi K60

Xiaomi, Redmi K60 serisini geçtiğimiz 2022 yılının son çeyreğinde piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon serisinin ülkemize gelmesi heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda Redmi K60’ın Poco F5 Pro, Redmi K60 Ultra’nın ise Xiaomi 13T Pro ismi ile ülkemize ve küresel pazara gelmesi bekleniyor.

Twitter’da Hardik Desai tarafından çekilen fotoğrafta Poco F5 Pro’nun tasarımı tüm detaylarıyla görüntüleniyor. Tasarım olarak Redmi K60 ile aralarında neredeyse hiçbir fark bulunmayan akıllı telefonun Redmi K60’dan tek tasarım farkı sol alt köşede bulunan Poco logosu. Görselde beyaz bir renk görüntüleniyor.

Akıllı telefon Redmi K60 adı altında zaten satışta olduğu için akıllı telefonun özelliklerine hakimiz.

Poco F5 Pro 6.67 inç büyüklükte AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekranın 1400 nit tepe parlaklık, 68.7 milyar renk, DCI P3 renk gamı ​​​​ve 1920Hz PWM yüksek frekanslı karartma desteği bulunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 bulunuyor. Bu yonga setine 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklükte bir batarya eşlik ediyor.

*Çin’de Redmi K60

Poco F5 Pro üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu arka kamera diziliminde bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor.

Bakalım Xiaomi’nin bu atağından sonra Vivo, Oppo, Realme gibi akıllı telefon üreticileri ne yapacak?