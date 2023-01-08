POCO F5 Pro ve POCO X5 Pro modelleri yakında piyasaya çıkacak. Peki Türkiye’de sevilen POCO serisinin yeni modelleri neler sunuyor? Beklenen özellikler neler? Bu videoda Aydoğan aktarıyor.

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Türkiye’de fazlasıyla sevilen Xiaomi’nin POCO alt markası, bu yıl da F ve X serisiyle dikkat çekecek. Geçtiğimiz senenin en iyi telefonlarından olan POCO F4 ve F4 GT modellerinden sonra Xiaomi kanadı POCO F5 Pro modeliyle global pazara gelecek. Redmi K60 modelinin global hali olması beklenen telefon tam bir amiral gemisi kıvamında.

POCO X serisi ise özellikle POCO X3 zamanında en popüler serilerden biri oldu. POCO X3, POCO X3 GT ve POCO X3 Pro modelleri ile Türkiye’de fazlasyla satış yapan Xiaomi, X4 ailesinde ise özellikle POCO X4 GT modeliyle dikkat çekebilmişti. Şimdi ise daha dikkat çekici özellikler ile POCO X5 Pro modeliyle geliyor.

POCO F5 Pro Özellikleri

Boyut: 162.8 x 75.4 x 8.8 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,67 inç OLED, 12 bit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Grafik: Adreni 730

Bellek: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera 16 MP

Bağlantı: Wi-Fi 6e / Bluetooth 5.3 / NFC

Batarya: 5.500 mAh

Şarj: 67 Watt / 30 Watt Kablosuz