Daha öncesinde sizlere Android tarafından iPhone’a geçmek için gerekli olan 10 nedeni açıklamıştık. O videodaki sebepleri öğrenmek ve videoyu izlemek için buraya bakabilirsiniz: https://youtu.be/7DyzpgUCYQA

iPhone’dan Android’e geçmek için 10 neden:

1) Daha ucuz olması

2) Rekabet sebebiyle seçeneklerin fazla olması

3) Yeni teknolojileri daha hızlı tüketicilerle buluşturması

4) APK yüklenebilmesi

5) Arayüz özelleştirilmelerinin daha fazla olması

6) Root ve farklı ROM’lar atılabilir olması

7) Fiyat/performansta daha iyi seçenekler olması

8) Daha cesur tasarımlar sunması

9) Özel versiyonlarının bulunması

10) Farklı işlemci seçeneklerinin olması

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz yakın zamanda iPhone’dan Android tarafına geçiş yaptınız mı? Eğer yaptıysanız geçerli sebepleriniz nelerdi? Bizlerle kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Android #iOS #iPhone