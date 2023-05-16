Xiaomi’nin alt markası POCO, amiral gemisi segmentine konumlandırdığı F serisinin yeni iki üyesini ülkemizde satışa sundu. Bunlardan birisi F5, diğeri ise F5 Pro. F5 Pro serinin en güçlü modeli olarak dikkat çekiyor. İçerisinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alan telefon ayrıca 12GB RAM ve 256GB depolamayla geliyor. POCO telefonların oyun konusunda başarısı ortadayken biz de bu işlemcinin ve RAM’in batarya ve ısınma tarafında nasıl bir performans gösterdiğini sizlere göstermek istedik. İşlemcinin desteği sayesinde Akıcı/90fps ayarında oyunu oynatabilen POCO F5 Pro ısınma ve ve batarya düşüşü konusunda da başarılı.

Peki POCO F5 Pro’nun PUBG Mobile performansı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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