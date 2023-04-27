POCO F5 Pro 9 Mayıs’ta küresel olarak piyasaya sürülecek. Raporla bu telefonun, Çin’de satılan Redmi K60 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını iddia etse de, cihazın sızdırılan görüntüleri ve teknik özelliklerini K60 ile arasında küçük farklar olacağını ortaya koyuyor. İşte karşınızda POCO’nun yeni canavarının tasarımı ve tüm özellikleri!

POCO F5 Pro Tasarımıyla Hayran Bıraktı!

Sızıntıya göre, POCO F5 Pro’nun pili Redmi K60’ın 5.500mAh boyutlu pilinden daha küçük olacak. Geri kalan özellikler her iki modelde de aynı görünüyor. Sızdırılan görseller, tasarımının Redmi K60 ile aynı olacağını gösteriyor. Görüntülerde telefon siyah ve beyaz renk seçeneğiyle boy göstermiş.

Rapora göre, POCO F5 Pro, 3200 x 1440 piksel (QHD +) çözünürlüğe ve yüksek 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik büyük bir AMOLED ekranla gelecek. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass 5 koruması ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile donatılacak.

Cihaz gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 12 GB LPDDR5 RAM ve 5,160 mAh boyutlu bataryadan alacak. Telefon 67W kablolu şarjı ve 30W kablosuz şarjı destekleyecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 12 GB RAM’e 256 GB boyutlu UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kurulumuna gelince, POCO F5 Pro, OIS özellikli 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik derinlik sensörü ve bir flaşın eşlik ettiği üçlü bir arka kamera yapılandırmasına sahip olacak.

Bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Son olarak, POCO F5 Pro’nun 162,8 x 75 x 8,5 mm ölçülerinde ve yaklaşık 204 gram ağırlığında olacağını söyleyelim. Ayrıca POCO’nun yeni canavarı IP53 derecesinde suya ve toza dayanıklı bir model olacak.

Her ne kadar tanıtımdan önce bu özelliklerin kesin olduğunu söylemek fazla iddialı olsa da, cihazın alışveriş sitelerinde boy gösterdiği ve bu bilgilerin birçoğunun cihazın sızdırılan kullanıcı kılavuzunda yer aldığı düşünüldüğünde elimizdeki verilerin neredeyse kesin olduğu söylenebilir.

POCO’nun yeni canavarı, üst seviyedeki rakiplerine göz kırpan özelliklerle donatılmış. Bizler de POCO F5 Pro’yu merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Poco F5 ve F5 Pro’nun Lansman Tarihi Belli Oldu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 Pro pazarı sallayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!