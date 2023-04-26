Poco, F serisi akıllı telefon olan POCO F5‘i tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket dün, Poco F5’in Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci tarafından destekleneceğini açıkladı. Poco şimdi de Poco F5’in 9 Mayıs’ta Hindistan’da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Aynı gün Poco Global, küresel pazarlar için F5 ve F5 Pro’yu piyasaya sürecek.

Ayrıca Poco Hindistan Başkanı Himanshu Tandon Twitter’da bir anket düzenledi ve yanıtlara dayanarak, şimdi Poco F5 olduğu doğrulanan yaklaşan Poco akıllı telefonun 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere iki konfigürasyonda piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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Poco F5 Hindistan varyantı Geekbench benchmark veritabanında görüldü ve cihazın günlük görevler ve işlemler için Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciye dayanacağı ortaya çıktı. Model numarasına göre Poco F5, Çin’den yeniden markalanmış bir Redmi Note 12 Turbo olabilir.

Eğer durum buysa, POCO F5 120Hz AMOLED ekran ve 5000mAh pil kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, 64MP birincil atıcı, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. 67W hızlı şarj desteğine sahip olabilir.

Öte yandan Poco F5 Pro, Geekbench benchmark listesinde ortaya çıktığı gibi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alacak. Poco F5 Pro’nun Çin’den yeniden markalanmış bir Redmi K60 olması bekleniyor.