Xiaomi bir süredir Poco F5 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon serisinin özelliklerine hakimiz. Poco F5 yeniden markalanmış Redmi Note 12 Turbo, Poco F5 Pro ise yeniden markalanmış Redmi K60 olarak karşımıza çıkacak. Bu akıllı telefonlar halihazırda Çin pazarında satışta. Bundan mütevellit akıllı telefonların özelliklerine hakimiz. Geldiğimiz noktada bugün Poco F5, Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara göz atalım.

Poco F5 23049PCD8G model numarasıyla Geekbench 6’da görüldü. Akıllı telefon 12 GB’a kadar RAM’e sahip olacak. Kaputun altında ise Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti bulunacak. Poco F5 bu yonga seti ile birlikte tekli çekirdek testinde 1629, çoklu çekirdek testinde ise 4295 puan almayı başardı.

Poco F5 Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel bulunacak.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik edecek. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik edecek. Poco F5 selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip olacak.

Bakalım Xiaomi’nin orta segmentteki bu atağından sonra Oppo, Vivo, Samsung gibi markalar ne yapacak?