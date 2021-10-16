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POCO F3 Galerici Telefonu Mu? | Eray vs. Dilşah
POCO F3 için galerici telefonu yakıştırması yapan Dilşah’a Eray’dan cevap geliyor. Gerçekten POCO F3 bir galerici telefonu mu? Cevabı videomuzda!
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POCO F3 Galerici Telefonu Mu? | Eray vs. Dilşah
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koıruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
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